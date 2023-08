Waitr Holdings Inc. exploite une plateforme technologique de commande en ligne (la plateforme), qui propose des options de livraison, de vente à emporter et de restauration, en mettant en relation des restaurants, des commerçants, des chauffeurs et des convives dans certaines villes des États-Unis. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Delivery Services et Third-Party Payment Processing Referral Services. Le secteur des services de livraison comprend les activités liées à la plate-forme technologique de la société pour la commande et la livraison en ligne. La plateforme utilise le modèle "deliver anything ASAP" pour permettre aux consommateurs de commander de la nourriture, de l'alcool, des plats préparés, des produits d'épicerie, des fleurs, des pièces détachées, etc. La plateforme comprend également une technologie propriétaire de commande mobile dans les stades, qui permet d'améliorer l'expérience des supporters dans les lieux de sport et de divertissement. Son segment Third-Party Payment Processing Referral Services comprend des activités liées à la facilitation de l'accès à des tiers qui fournissent des solutions de traitement des paiements pour les restaurants et d'autres commerçants.

Secteur Internet