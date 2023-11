La Corporation Wajax (Wajax) est un fournisseur canadien de produits et services industriels. La société exploite un système de distribution intégré qui fournit des ventes, des pièces et des services à une gamme de clients dans divers secteurs de l'économie canadienne, notamment la construction, la foresterie, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le gouvernement et les services publics, ainsi que le pétrole et le gaz. L'entreprise propose une gamme de produits et de solutions qui comprend des équipements de construction, des grues et des équipements utilitaires, des équipements forestiers, des produits industriels, des équipements de manutention, des équipements pour les mines et les sables bitumineux, de l'énergie hors route, de l'énergie sur route, des solutions de production d'énergie et des équipements de stockage. Ses marques comprennent Hitachi, Hyster, MTU, Allison Transmission, Danfoss et SKF. Wajax fournit également des pièces de construction et de manutention, des services de soutien et des locations de matériel de manutention. La société exploite environ 100 succursales au Canada.

Secteur Véhicules et machines lourdes