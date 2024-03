Wal Mart de Mexico SAB de CV est une société basée au Mexique qui exploite des magasins en libre-service. Les secteurs d'activité de la société comprennent le Mexique et l'Amérique centrale. Au Mexique, la société exerce ses activités par le biais du libre-service, qui comprend l'exploitation de magasins de rabais, d'hypermarchés, de magasins d'adhésion à prix de gros et de supermarchés, et du secteur Autres, qui comprend les grands magasins et les transactions immobilières avec des tiers. En Amérique centrale, elle exploite des magasins de rabais, des supermarchés, des hypermarchés, des magasins-entrepôts et des magasins d'adhésion à prix de gros au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et au Salvador. Elle propose des produits dans une série de catégories, telles que l'alimentation, les consommables, les marchandises générales et les vêtements. Elle propose des produits sous diverses marques, notamment Bodega Aurrera Express, Walmart, Sam's Club, Superama, Suburbia et Medimart Pharmacies. La société exploite également une entreprise de commerce électronique au Mexique. Elle est contrôlée par Wal Mart Stores Inc.

Secteur Magasins discount