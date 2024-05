Waldencast plc exploite une plateforme mondiale de beauté et de bien-être multimarques. La société se concentre sur le développement, l'acquisition, l'accélération et l'expansion de marques conscientes et orientées vers un but précis. Les segments de la société comprennent Obagi Skincare et Milk Makeup. Obagi Skincare est une ligne de soins de la peau avancés qui s'appuie sur la recherche et la biologie de la peau. Les produits Obagi sont conçus pour atténuer l'apparence du vieillissement prématuré, des photodommages, de la décoloration de la peau, de l'acné et des dommages causés par le soleil. Obagi propose plus de 200 produits par l'intermédiaire de médecins et de son site web, www.obagi.com dans tous les États-Unis ainsi que dans plus de 65 pays par l'intermédiaire de distributeurs internationaux. Milk Makeup crée des formules végétaliennes, sans cruauté et propres et offre plus de 300 produits par le biais de son site Web aux États-Unis, www.milkmakeup.com, et de ses partenaires de vente au détail, notamment Sephora en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Australie, Cult Beauty et ASOS en ligne. Ses filiales comprennent Obagi Global Holdings Limited et Milk Makeup LLC, entre autres.

Secteur Détaillants autres spécialités