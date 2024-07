Walgreens Boots Alliance, Inc. a annoncé la nomination de William H. Shrank, M.D., au conseil d'administration de la société. Le Dr Shrank est mondialement reconnu pour son leadership et son expertise en matière de stratégie, de politique et de santé publique. Il rejoint le conseil d'administration de WBA à un moment important où la société renforce ses activités.

Actuellement, le Dr Shrank est partenaire de l'équipe Bio + Health d'Andreesen Horowitz, une société privée de capital-risque, un rôle qu'il occupe depuis janvier 2023. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction au sein d'entreprises du classement Fortune 50, notamment celui de Chief Medical Officer (CMO) pour Humana, Inc. et de Chief Scientific Officer et CMO of Provider Innovation pour CVS Health. Avant de rejoindre Andreesen Horowitz, le Dr Shrank a occupé le poste de médecin-chef chez Humana Inc, une société leader dans la prestation de soins et l'administration de plans de santé, d'avril 2019 à août 2022.

Ses responsabilités comprenaient la mise en œuvre de la stratégie de prestation de soins intégrés de Humana, en mettant l'accent sur l'avancement des capacités cliniques de l'entreprise et l'amélioration des résultats de santé de ses membres. Il a également dirigé l'organisation de prestation de soins d'Humana, les opérations cliniques et la stratégie de santé de la population. Auparavant, le Dr Shrank a occupé le poste de médecin-chef de la division des services d'assurance du centre médical de l'université de Pittsburgh (UPMC) d'avril 2016 à février 2019.

De 2013 à 2016, le Dr Shrank a occupé plusieurs postes de direction au sein de CVS Health Corporation, notamment celui de vice-président principal, directeur scientifique et directeur médical de l'innovation des prestataires. Il a également travaillé pour le Center for Medicare and Medicaid Innovation, qui fait partie des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), en tant que directeur du groupe de recherche et d'évaluation à cycle rapide. Le Dr Shrank a commencé sa carrière en tant que médecin praticien au Brigham and Women's Hospital à Boston, Mass.

et comme professeur assistant à la Harvard Medical School. Il est titulaire d'une licence en psychologie de l'université Brown et d'un doctorat en médecine de la faculté de médecine de l'université Cornell. Il est également titulaire d'une maîtrise en services de santé de l'université de Californie à Los Angeles.