Walgreens Boots Alliance, Inc. est spécialisé dans la distribution de produits pharmaceutiques. Le CA par activité se répartit comme suit : : - distribution de détail (87,2%) : vente de médicaments sous ordonnance, de médicaments OTC, de produits de beauté et cosmétiques, etc. aux Etats-Unis (90,9% du CA) et à l'international (9,1%). A fin août 2023, l'activité est assurée au travers de 13 532 points de vente (dont 8 706 situés aux Etats-Unis, à Porto Rico et aux Iles Vierges américaines), et par le biais d'Internet ; - distribution en gros (8,1%). Le solde du CA (4,7%) concerne les prestations de services de soins de santé. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84%), Allemagne (8,1%), Royaume Uni (6,5%) et autres (1,4%).

Secteur Pharmacies