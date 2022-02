Boots s'apprête à vendre pour 10 milliards de dollars à l'approche de la date limite de l'offre.

La vente permettra au géant américain de la pharmacie Walgreens, qui soutient Boots depuis 2012, de se défaire de l'un des détaillants les plus connus de Grande-Bretagne, qui exploite plus de 2 200 magasins et emploie environ 51 000 personnes.

Cette opération entraînera également le démantèlement de la Walgreens Boots Alliance (WBA), qui a été créée en 2014 lorsque Walgreens a pris le contrôle total de la chaîne de santé et de beauté, créant ainsi un mastodonte mondial dont le chiffre d'affaires global atteindra 132,5 milliards de dollars en 2021.

WBA s'est refusé à tout commentaire. Sa directrice générale, Rosalind Brewer, a déclaré le 11 janvier qu'un examen stratégique était en cours en raison de l'accent accru mis par l'entreprise sur les soins de santé aux États-Unis. "Bien que le processus soit à un stade exploratoire, nous prévoyons d'avancer rapidement", a-t-elle déclaré.

Évalué entre 6 et 8 milliards de livres sterling, Boots est vendu dans le cadre d'une procédure d'enchères dirigée par Goldman Sachs et ciblant des investisseurs financiers ayant l'habitude de redresser les détaillants de la rue principale, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat car l'affaire est confidentielle.

La société de capital-investissement TDR Capital, propriétaire de la chaîne de supermarchés Asda, travaille sur un projet d'offre visant à prendre le contrôle de Boots et à l'intégrer dans les magasins d'Asda, qui exploite déjà un réseau limité de pharmacies au Royaume-Uni, ont précisé les sources.

Mais TDR, dirigé par les cofondateurs Manjit Dale et Stephen Robertson en 2002, doit faire face à la concurrence d'un consortium composé de CVC Capital Partners et Bain Capital, ainsi que des sociétés d'investissement américaines Sycamore Partners, Advent et Apollo, qui préparent toutes des offres pour Boots, ont indiqué les sources.

La société de rachat américaine CD&R, qui avait initialement exprimé son intérêt à combiner Boots avec sa propre chaîne de supermarchés Morrisons, a dû mettre ses plans en attente après que le régulateur britannique de la concurrence ait approfondi son enquête sur le rachat de Morrisons en janvier, interdisant toute initiative de CD&R visant à intégrer l'épicier britannique à d'autres sociétés de son portefeuille.

Sycamore Partners, Bain Capital et CD&R ont refusé de faire des commentaires, tandis que TDR, CVC, Advent et Apollo n'étaient pas immédiatement disponibles. (1 $ = 0,7352 livre)