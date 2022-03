La Bourse s'apprête à ouvrir en demi-teinte le dernier jour d'un trimestre difficile

Wall Bourse devait ouvrir en grande partie à plat jeudi, les investisseurs se concentrant sur le conflit qui fait rage en Ukraine et sur les perspectives de hausse des taux d'intérêt américains, les principaux indices devant connaître leur pire trimestre depuis le crash de la pandémie en 2020.

Une grande partie de l'optimisme entourant les pourparlers de paix s'est évanouie alors que les forces ukrainiennes se préparaient à de nouvelles attaques russes dans la région du sud-est. Les pays reprendront les pourparlers de paix en ligne le 1er avril.

Les majors pétrolières Exxon Mobil et Chevron ont toutes deux chuté de près de 2 % dans les échanges de prémarchés, suivant une baisse de 5 % des prix du brut alors que les États-Unis envisagent une libération record de leurs réserves.

Pourtant, l'indice S&P 500 de l'énergie devait enregistrer le meilleur trimestre de son histoire, car les prix du pétrole se sont redressés en raison de l'insuffisance de l'offre due à la guerre et des craintes entourant les sanctions occidentales contre la Russie, le deuxième plus grand exportateur de brut.

La flambée des prix des produits de base induite par la guerre a amplifié les craintes d'inflation, tandis qu'une Réserve fédérale plus faucon a alimenté les inquiétudes concernant la croissance, poussant ensemble les trois principaux indices américains vers leur pire trimestre depuis mars 2020.

L'indice de référence S&P 500 a toutefois rebondi de plus de 5 % ce mois-ci grâce à des données économiques optimistes et à une reprise des mégacapitalisations.

"Les investisseurs s'attendent à une saison de bénéfices positive... donc le marché ignore la récession, la courbe des taux", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

"C'est la fin du mois, la fin du trimestre, donc vous pourriez avoir quelques changements de portefeuille de dernière minute. Et, bien sûr, le marché va se préparer pour les données sur l'emploi de demain."

Avant le rapport sur l'emploi de vendredi, qui est très surveillé, les données ont montré que les dépenses de consommation américaines ont considérablement ralenti en février, tandis que les pressions sur les prix ont continué à s'intensifier, l'inflation affichant sa plus forte hausse annuelle depuis le début des années 1980.

Une autre série de données a montré que les demandes d'allocations chômage ont augmenté plus que prévu au cours de la semaine terminée le 26 mars.

À 08 h 52 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 31 points, soit 0,09 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 0,75 point, soit 0,02 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 26,75 points, soit 0,18 %.

Les mégacapitalisations Tesla Inc, Apple, Meta Platforms Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc et Microsoft Corp ont progressé entre 0,1 % et 0,3 %.

Les actions de Baidu cotées aux États-Unis ont glissé de 2,5 % après que le géant chinois des moteurs de recherche a déclaré qu'il explorait des options après avoir été ajouté à la liste des sociétés risquant d'être radiées de la cote par un régulateur américain des valeurs mobilières. Sa filiale de streaming iQIYI a chuté de 10,7 %.

La chaîne de pharmacies Walgreens Boots Alliance a chuté de 3,2 % après que la société a maintenu inchangées ses prévisions de croissance des bénéfices à un chiffre pour 2022. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Montage de Sriraj Kalluvila et Arun Koyyur)