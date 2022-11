Les contrats à terme restent stables après avoir glissé sur les inquiétudes liées au verrouillage de la Chine

Alors que la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, membre votant du comité de fixation des taux, s'est prononcée en faveur d'une hausse plus faible des taux en décembre, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a souligné lundi la nécessité d'être prudent pour éviter un "ralentissement douloureux".

Les traders s'attendent largement à ce que la Fed augmente les taux de 50 points de base en décembre, certains pariant même sur une probabilité de 28,9 % d'une hausse de 75 points de base, selon l'outil FedWatch de CME Group.

Bien que plusieurs décideurs aient signalé une évolution vers des hausses plus modestes afin de permettre à l'économie d'absorber tout choc de politique monétaire, ils ont également souligné la nécessité d'une période plus longue de resserrement pour lutter contre une inflation rigide.

Les investisseurs surveilleront de près les autres remarques du président de Saint-Louis, James Bullard, et du président de Kansas City, Esther George, plus tard dans la journée, ainsi que le procès-verbal de la réunion de novembre de la Fed pour plus de clarté sur la trajectoire de resserrement de la politique monétaire.

Parmi les actions, Walgreens Boots Alliance Inc. a augmenté de 1,5 % avant le marché après que Cowen & Co ait relevé le cours de l'action du distributeur de médicaments en citant la poussée de son activité de services de santé.

À 6 h 57 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 32 points, soit 0,09 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 3 points, soit 0,08 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 4,5 points, soit 0,04 %.

Les actions de Tesla Inc ont tenté de récupérer certaines baisses, augmentant de 1,5 %, après avoir chuté de 6,84 % lors de la séance précédente, lorsque le constructeur de véhicules électriques a annoncé qu'il allait rappeler des véhicules aux États-Unis.

Best Buy Co Inc a bondi de plus de 7 % après avoir prévu une baisse moins importante que prévu de ses ventes annuelles à l'approche des fêtes de fin d'année, les rabais importants contribuant à atténuer le choc de la hausse des prix sur la demande de produits électroniques.

Pendant ce temps, la Chine a renforcé sa lutte contre le COVID-19. Pékin a fermé des parcs, des centres commerciaux et des musées tandis que d'autres villes ont repris les tests de masse, dans un contexte d'inquiétudes pour l'économie et d'espoirs évanouis d'une réouverture rapide.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises comme Pinduoduo Inc, Bilibili Inc et JD.com Inc ont glissé entre 2,3 et 3 %.

Les ventes de biens durables pour le mois d'octobre, les demandes initiales d'allocations chômage et les données sur la fabrication et les services de S&P Global mercredi seront sur la liste de surveillance des investisseurs pour la semaine écourtée par les vacances.

Les analystes s'attendent à de faibles volumes de transactions car les marchés seront fermés jeudi pour le congé de Thanksgiving et resteront ouverts une demi-journée vendredi.