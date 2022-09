Les exploitants de pharmacies Walmart, Walgreens et Kroger entament un essai sur les opioïdes au Nouveau-Mexique

Dans sa déclaration d'ouverture, le procureur général du Nouveau-Mexique, Hector Balderas, a fait valoir que les pharmacies étaient censées agir comme un "barrage" contre un déluge d'ordonnances illégitimes d'opioïdes en refusant d'exécuter les ordonnances comportant des "drapeaux rouges" qui signalaient un abus.

"Les défendeurs avaient l'obligation légale, je crois, de retenir le flot et de protéger les habitants du Nouveau-Mexique contre tout préjudice", a-t-il déclaré au juge Francis Matthew, qui préside le procès sans jury dans le 1er circuit judiciaire du Nouveau-Mexique à Santa Fe.

John Majors, un avocat de Walmart qui a prononcé une déclaration d'ouverture pour défendre les trois entreprises, a rétorqué que les pharmaciens doivent exercer leur "jugement professionnel" plutôt que de se fier à "l'application mécanique de signaux d'alarme".

Il a déclaré que l'État ne serait pas en mesure de prouver que les pharmaciens ont "sciemment" exécuté des ordonnances illégitimes.

L'épidémie d'opioïdes aux États-Unis a causé plus de 500 000 décès par overdose en deux décennies, selon des données gouvernementales. Plus de 3 300 procès ont été intentés, principalement par des gouvernements locaux, accusant les fabricants de médicaments, les distributeurs et les chaînes de pharmacies d'alimenter la crise.

Les principaux fabricants et distributeurs de médicaments ont collectivement accepté de payer des milliards de dollars pour régler les affaires d'opioïdes dont ils font l'objet, mais les pharmacies ont tenu bon.

Seules deux affaires contre des pharmacies ont fait l'objet d'un verdict.

L'une, intentée par deux comtés de l'Ohio, a abouti à un verdict du jury contre Walgreens, Walmart et CVS Health Corp l'année dernière, et à un jugement de plus de 650 millions de dollars le mois dernier.

L'autre, intentée par San Francisco contre Walgreens, a donné lieu à un juge qui a tenu la société pour responsable le mois dernier, bien qu'aucun jugement en argent n'ait été décidé.

Walgreens et CVS ont également réglé à mi-parcours avec la Floride pour 683 millions de dollars et 484 millions de dollars, respectivement.

Le Nouveau-Mexique a poursuivi les pharmacies en 2017, les accusant de créer une nuisance publique en ne mettant pas fin au détournement des opioïdes vers des circuits illégaux. L'État cherche à faire payer aux pharmacies des programmes de lutte contre la toxicomanie afin de réduire cette nuisance.