Pour les groupes qui luttent contre la crise des opioïdes aux États-Unis, l'argent des règlements peut être difficile à trouver

Une série d'accords historiques conclus depuis 2021 avec les principaux distributeurs de médicaments, les pharmacies et les fabricants de médicaments, dont Johnson & Johnson, ont fixé le montant total des indemnisations à plus de 50 milliards de dollars à l'échelle nationale.

Plus de 900 000 personnes sont mortes d'une overdose aux États-Unis depuis 1999, les opioïdes jouant un rôle prépondérant, selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Les représentants des États et des collectivités locales se sont félicités de ces accords, estimant qu'ils apportaient une aide indispensable aux communautés durement touchées par la crise.

Cependant, Reuters a constaté que la date à laquelle l'argent sera versé et les personnes qui en bénéficieront sont loin d'être claires. Et beaucoup de ceux qui travaillent depuis des années sur la dépendance aux opioïdes, à travers un patchwork d'organisations d'aide et de traitement à but non lucratif à travers le pays, disent qu'ils ne savent toujours pas comment, et si, leur travail en bénéficiera, d'après une série d'entretiens réalisés au cours des derniers mois.

Reuters a contacté les 50 États et le district de Columbia pour leur demander s'ils disposaient d'une procédure permettant aux organisations non gouvernementales de demander un financement au titre des règlements. Il a également recherché des informations disponibles en ligne sur les demandes de financement.

Reuters a reçu des réponses, ou a pu localiser des informations en ligne, pour 40 États et le district de Columbia. L'agence de presse n'a pu confirmer que 16 d'entre eux disposaient d'une procédure centrale, à l'échelle de l'État, accessible au public, permettant aux organisations de demander un financement.

Certains des États restants, dont le Maryland et l'Illinois, ont indiqué qu'ils prévoyaient d'ouvrir prochainement une procédure de demande. D'autres n'ont proposé aucune précision sur leurs projets futurs. L'Arkansas a adopté un modèle unique ; bien que l'État ne dispose pas d'une procédure de demande de financement, les deux tiers des fonds alloués au règlement des litiges sont versés à un partenariat entre l'État et les collectivités locales, qui disposent d'une telle procédure.

Le Massachusetts, le Kentucky et l'Arizona comptent parmi les États où l'argent parvient déjà à des organisations sur le terrain.

"La nécessité de débloquer cet argent et de commencer à faire une entaille à la crise n'a jamais été aussi grande", a déclaré Brandon Marshall, professeur d'épidémiologie à l'école de santé publique de l'université Brown et conseiller auprès du comité chargé de superviser le règlement de Rhode Island. "Je ne comprends pas très bien pourquoi certains États et certaines juridictions mettent autant de temps à créer un processus. (Le Rhode Island distribue les fonds de règlement par le biais d'une série de processus de demande ciblés sur des types d'interventions spécifiques).

Au Massachusetts, qui, selon les données de l'État, a reçu plus de 129 millions de dollars à partir de ce mois-ci, les fonds ont déjà commencé à être versés, certains par le biais d'un processus de demande de subvention publique.

Selon un résumé public publié à l'issue d'une réunion en décembre du conseil consultatif chargé de superviser le règlement de l'État, ce dernier a alloué 3,4 millions de dollars à l'achat de naloxone, un médicament permettant d'inverser une overdose, 1,2 million de dollars à des programmes de traitement à la méthadone et 5 millions de dollars à des organisations qui fournissent des logements à long terme aux personnes qui luttent contre la toxicomanie. L'État s'est également engagé à verser 15 millions de dollars pour rembourser les prêts étudiants des professionnels de la santé qui s'occupent du traitement des addictions, et continue d'évaluer d'autres demandes de subventions.

"Je pense que le Massachusetts fait un travail remarquable", a déclaré Julie Burns, directrice générale de RIZE Massachusetts, une organisation à but non lucratif qui finance les efforts de lutte contre l'épidémie d'opioïdes. (RIZE elle-même n'a pas reçu de fonds de règlement).

Le sort de la part du Texas, plus de 270 millions de dollars reçus à ce jour à partir de décembre 2021, est moins clair. Cette année, la législature de l'État a affecté environ 22 millions de dollars aux agences gouvernementales pour 2024 et 2025, et a mis en ligne un formulaire permettant aux organisations de s'inscrire en tant que bénéficiaires potentiels du financement.

Mais l'État a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'ouvrir les demandes de subvention avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine.

"Le Texas dépense les fonds avec sagesse, pas rapidement", a déclaré Chris Bryan, porte-parole du bureau du contrôleur des comptes publics du Texas, Glenn Hegar, dans un courriel, ajoutant que l'État cherchait à éviter les fraudes et les abus. Il a également fait remarquer que la législature de l'État, qui ne se réunit que tous les deux ans, n'était pas en session en 2022, ce qui repousse les décisions sur les dépenses à cette année.

Lisa Ruzicka, coordinatrice de la Valley Hope Foundation, une organisation à but non lucratif basée au Kansas et spécialisée dans le traitement des dépendances, a déclaré que cela correspondait à son expérience. Alors que Valley Hope, qui opère dans sept États, a réussi à obtenir une subvention de l'Arizona et a été en contact avec d'autres États, il "a été très difficile de comprendre" comment fonctionne le processus de subvention du Texas, a déclaré Mme Ruzicka.

"J'ai appelé le procureur général du Texas depuis un certain temps, et personne ne peut vous donner de réponses", a-t-elle déclaré. Le bureau du procureur général n'a pas répondu à une demande de commentaire.

ÉTATS DIFFÉRENTS, STRUCTURES DIFFÉRENTES

Les règlements relatifs aux opioïdes découlent de milliers de poursuites judiciaires engagées par les États et les collectivités locales du pays, à partir de 2017, contre les fabricants de médicaments, les distributeurs et les pharmacies. Il s'agit du plus grand litige de masse de ce type au nom du public depuis que les États ont poursuivi les géants du tabac dans les années 1990.

La plupart des règlements ont été conclus à l'échelle nationale, bien que certains États et collectivités locales aient choisi de ne pas participer et de conclure leurs propres accords. Parmi les entreprises parties à l'accord figurent les trois plus grands grossistes en médicaments des États-Unis, le fabricant de médicaments Johnson & Johnson et l'exploitant de pharmacies Walgreens Boots Alliance Inc.

La plupart des États partagent une part importante de leurs fonds de règlement avec leurs villes et comtés, qui prennent leurs propres décisions quant à la manière de les dépenser.

Le manque de clarté, jusqu'à présent, sur la manière dont l'argent sera dépensé se reflète dans les expériences de plus d'une douzaine de défenseurs et de travailleurs confrontés à la dépendance aux opioïdes qui ont parlé à Reuters pour cet article.

La Caroline du Nord a été largement saluée pour sa transparence concernant les fonds de règlement des opioïdes, dont elle a reçu jusqu'à présent plus de 93 millions de dollars, grâce à des exigences strictes pour les gouvernements locaux, qui recevront 85 % de l'argent, de rendre compte de leurs décisions de dépenses et d'un tableau de bord en ligne où le public peut les suivre. Le ministère de la santé et des services sociaux de l'État a déjà accordé plus de 15 millions de dollars de subventions dans le cadre d'un processus de candidature concurrentiel.

Cependant, même là, l'état actuel des plans de dépenses des établissements n'est pas toujours clair. Lauren Kestner, directrice associée du Center for Prevention Services de Charlotte, qui a reçu une subvention de 800 000 dollars de l'État, a salué l'approche générale de l'État, mais a déclaré que certains comtés n'avaient pas encore révélé grand-chose sur leurs plans, et que des organisations comme la sienne avaient dû s'appuyer sur des relations établies avec des fonctionnaires pour obtenir des informations.

"Ceux d'entre nous qui ont pu s'asseoir à la table des négociations ont dû travailler pour y parvenir", a-t-elle déclaré.

Tricia Christensen, directrice de la politique du Community Education Group, une organisation régionale couvrant les Appalaches, a également félicité des États comme le Massachusetts et la Caroline du Nord, mais a déclaré que dans d'autres - elle a cité le Mississippi et l'Alabama - les personnes chargées du traitement des dépendances sur le terrain n'avaient "aucune idée de ce qui se passait".

Un porte-parole du bureau du procureur général de l'Alabama a déclaré que les dépenses de l'État relevaient de la législature et que tous les fonds seraient utilisés pour lutter contre la crise des opioïdes. Les autorités du Mississippi n'ont pas répondu aux demandes de Reuters pour cet article.

Le Mississippi - fait unique parmi les États - s'est engagé à verser 70 % de sa part de 203 millions de dollars de l'accord entre le distributeur et J&J à un seul bénéficiaire, le centre médical de l'université du Mississippi. L'université n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la manière dont elle prévoyait de dépenser cet argent.

Un autre élément crucial de l'histoire est que les fonds du règlement peuvent être utilisés pour ce que l'on appelle la réduction des risques, comme la fourniture de seringues propres et de kits de test pour le fentanyl, ce qui n'a pas été autorisé pour le financement du gouvernement fédéral dans le passé. Même certains États conservateurs, où la réduction des risques a été controversée, sont de plus en plus ouverts à cette approche.

Les groupes de réduction des risques voient dans ces accords une chance de passer de la marginalité au courant dominant, mais dans certaines régions du pays, ils risquent d'être confrontés à une bataille difficile.

"Pour la première fois, on nous dit que vous pouvez fournir des seringues et que vous pouvez utiliser cet argent pour le faire", a déclaré en mars à Reuters Marc Burrows, de Challenges Inc, la seule organisation de réduction des risques de Caroline du Sud qui fournit des seringues.

Mais en mai, le conseil qui supervise le règlement sur les opioïdes de l'État a rejeté une demande conjointe de Challenges et d'un département de santé du comté pour financer des initiatives de réduction des risques, sans expliquer sa décision. Le conseil n'a pas répondu à une demande de commentaire.