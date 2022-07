Walgreens souffre. La deuxième plus grande chaîne américaine de pharmacies en termes de nombre de magasins a dévoilé des ventes et des bénéfices trimestriels en forte baisse, plombés par la chute des revenus Covid et par le paiement de 683 millions de dollars dans l’affaire des opioïdes. Le groupe annonce donc développer ses activités dans le domaine des essais cliniques, des soins primaires et à domicile, et augmenter ses offres de marques de distributeur.

