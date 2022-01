Walgreens Boots Alliance : La valeur du jour à Wall Street Walgreens recule malgré un bon premier trimestre

Walgreens Boots Alliance figure parmi les mauvais élèves d'un Dow Jones en berne ce jeudi: le titre de l'enseigne de pharmacies perd en effet 1,2% à 53,34 dollars par action, malgré la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Le groupe a en effet fait état d'un bénéfice net de 3,58 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice fiscal 2021-2022, soit 4,13 dollars par action, contre une perte de 308 millions de dollars il y a un an. En données ajustées, Walgreens a réalisé un bénéfice de 1,68 dollar par action, alors que le consensus FactSet visait 1,36 dollar.



Les ventes ont quant à elles progressé de 7,8% à 33,9 milliards, contre un consensus de 32,88 milliards, en grande partie grâce aux tests et vaccins contre le covid: aux Etats-Unis par exemple, les ventes en pharmacies ont augmenté de 1,1% (6,8% en comparable), avec une augmentation de 6,2 % des prescriptions exécutées, ce qui inclut un impact positif d'environ 535 points de base provenant des vaccinations contre le covid-19. Les ventes de tests contre le virus ont, elles, progressé de 16,6%.



La société a affirmé avoir administré 15,6 millions de vaccins et 6,5 millions de tests au cours de son premier trimestre clos le 30 novembre 2021.



Par ailleurs, Walgreens a également revu à la hausse ses perspectives annuelles et table désormais sur une croissance de 1% à 5% ("low-single digit"), contre une stagnation précédemment.