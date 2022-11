Walgreens : acquisition dans les centres de soins de santé

Walgreens Boots Alliance a annoncé lundi que sa filiale de centres de soins de santé VillageMD allait faire l'acquisition de Summit Health-CityMD dans le cadre d'une opération valorisée autour de 8,9 milliards de dollars.



Dans un communiqué, l'enseigne de pharmacies et de drugstores explique que la transaction va lui permettre de se renforcer sur le marché américain de la santé, où Summit Health exploite des centres de soins primaires, de spécialité et d'urgence.



Avec le rachat de Summit Health-CityMD, qui est très présent dans le nord-est des Etats-Unis et dans l'Oregon, VillageMD disposera de plus de 680 installations réparties dans 26 Etats.



Suite à cette acquisition, Walgreens Boots Alliance a relevé son objectif de chiffre d'affaires à horizon 2025 pour ce qui concerne le segment de la santé aux Etats-Unis, qui passe à 14,5-16 milliards de dollars, contre 11-12 milliards précédemment.



Avec un gain de 2,5%, le titre WBA signait ma deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones lundi matin.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.