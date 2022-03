Walgreens bat le consensus

Walgreens Boots Alliance a publié un bénéfice net de 883 millions de dollars au second trimestre de son exercice fiscal, soit 1,02 dollar par action, contre un bénéfice de 1,026 milliard un an plus tôt. En données ajustées, le BPA ressort à 1,59 dollar, ce qui reste supérieur au consensus FactSet (1,39 dollar). Le chiffre d'affaires de l'enseigne de pharmacies a quant à lui progressé de 3% à 33,8 milliards de dollars, pour un consensus de 33,2 milliards. En comparable, les ventes au détail ont progressé de 14,7% aux Etats-Unis et de 22% au Royaume-Uni.



La société a également déclaré avoir administré 11,8 millions de vaccins contre le covid au cours du trimestre, et en a administré 62,8 millions au total à ce jour.



Enfin, Walgreens a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance à un chiffre du bénéfice par action ajusté. Le consensus FactSet prévoit un BPA de 5,02 dollars, soit une augmentation de 2,3 %.