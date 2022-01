Walgreens réalise des bénéfices grâce au test COVID-19 et aux vaccinations qui font grimper les ventes en pharmacie.

Walgreens Boots Alliance Inc. a affiché jeudi un bénéfice pour le premier trimestre, contre une perte un an plus tôt, la forte demande de vaccins et de tests COVID-19 ayant stimulé les ventes dans ses pharmacies.

Le bénéfice net attribuable à Walgreens s'est élevé à 3,58 milliards de dollars, soit 4,13 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 novembre, contre une perte de 308 millions de dollars, soit 36 cents par action, un an plus tôt, en grande partie en raison d'une charge exceptionnelle de 1,5 milliard de dollars.