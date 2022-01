Walgreens relève ses prévisions de bénéfices pour 2022 en raison de la demande de vaccins et de tests COVID-19

Walgreens Boots Alliance Inc. a relevé ses prévisions de croissance du bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année et a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, jeudi, la grande chaîne de pharmacies américaine misant sur une demande soutenue de vaccinations et de tests COVID-19.

Les gouvernements et les autorités sanitaires du monde entier font pression pour une augmentation des vaccinations et des tests, car la variante du coronavirus Omicron, qui se propage rapidement, menace de perturber les industries et de surcharger les systèmes de santé.

La société a administré 15,6 millions de vaccins et 6,5 millions de tests au cours du premier trimestre.

Le bénéfice net attribuable à Walgreens s'est élevé à 3,58 milliards de dollars, soit 4,13 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 novembre, contre une perte de 308 millions de dollars, soit 36 cents par action, un an plus tôt, en grande partie en raison d'une charge exceptionnelle de 1,5 milliard de dollars.

La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'exercice, les faisant passer d'une croissance nulle à une croissance à un chiffre.