L'ouragan Idalia devrait augmenter les coûts d'assurance pour l'immobilier commercial en Floride, en particulier pour les propriétaires d'appartements et d'autres propriétés multifamiliales déjà confrontés à la montée en flèche des primes due au changement climatique, ont déclaré des cadres et des analystes du secteur.

Idalia a traversé mercredi la côte du Golfe de Floride en tant que tempête de catégorie 3, frappant la région avec des vents soutenus atteignant 125 mph (201 km/h), accompagnés de pluies torrentielles et de vagues déferlantes, avant de se diriger vers le nord et les Carolines.

La tempête fait suite aux incendies de forêt qui ont ravagé l'île de Maui, à Hawaï, les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d'un siècle, et qui ont réduit en cendres la station balnéaire de Lahaina, faisant au moins 115 morts et des centaines de disparus.

Les scientifiques affirment que le réchauffement climatique alimente de telles catastrophes et aggrave les ouragans.

Dix cadres et analystes de l'industrie ont déclaré que ce phénomène entraînait une hausse des coûts d'assurance pour les promoteurs immobiliers commerciaux en Californie et dans les États côtiers du sud de la Sun Belt, en particulier la Floride, qui est frappée par plus d'ouragans que n'importe quel autre État, selon les données du gouvernement des États-Unis.

Cette année, les taux d'assurance des biens commerciaux en Floride ont grimpé à 93 cents par 100 dollars, contre 68 cents par 100 dollars en 2022, selon les estimations fournies à Reuters par la société d'investissement immobilier Walker & Dunlop.

Ce bond de 37 % s'explique en grande partie par l'ouragan Ian de septembre dernier, la pire tempête à frapper l'État en deux décennies, qui a causé 53 milliards de dollars de dommages assurés.

"L'essentiel est que l'économie du changement climatique entre dans notre activité, et si vous ne vous y intéressez pas, vous passez à côté de quelque chose", a déclaré Willy Walker, PDG de Walker & Dunlop, l'un des plus grands prêteurs américains dans le domaine de l'immobilier d'entreprise.

Selon les dirigeants du secteur et les données de l'agence de notation Moody's, ce sont les immeubles multifamiliaux, tels que les appartements et les copropriétés, qui ont connu la plus forte hausse des coûts. Cela s'explique par le fait que ces immeubles ont souvent des charpentes en bois, plus sujettes aux incendies, et que les taux de location élevés génèrent davantage de sinistres.

En Floride, UBS s'attend à ce qu'Idalia entraîne des pertes assurées de 9,36 milliards de dollars, d'après les estimations préliminaires de la société de courtage. Selon Moody's, ces pertes proviendront principalement des propriétaires et des entreprises.

"Comparé à d'autres classes d'actifs de l'immobilier résidentiel, le nombre d'assureurs prêts à souscrire le risque est deux fois moins élevé, voire trois fois moins élevé", a déclaré Ryan Barber, directeur général chez Marsh, un courtier d'assurance de premier plan.

Selon Martha Bane, directrice générale de la pratique immobilière chez Gallagher, un important courtier d'assurance et de réassurance, les propriétaires d'immeubles multifamiliaux de Floride subissent les plus fortes augmentations de coûts d'assurance de tous les États et de toutes les catégories d'actifs aux États-Unis.

"Les actifs multifamiliaux à ossature bois en Floride auront un impact plus important d'un point de vue financier", a déclaré Mme Bane, en faisant référence à Idalia et au pic de la saison des ouragans prévu en septembre.

"Ils sont les plus susceptibles de subir des dommages importants, ont déjà des franchises élevées et vont subir des augmentations de taux élevées et un recul général de la couverture.

Les coûts d'assurance des immeubles collectifs en Floride ont augmenté de 30 à 70 % au cours de l'année écoulée, et sont encore plus élevés pour ceux qui ont subi des pertes antérieures, dont les assureurs n'ont pas renouvelé leur contrat ou qui ont des problèmes d'évaluation, dit-elle.

Au niveau national, les coûts d'assurance des propriétés CRE ont augmenté d'environ 7,6% par an en moyenne depuis 2017, selon un rapport de Moody's datant d'août.

Certaines compagnies d'assurance se sont retirées de Floride ces dernières années en raison du risque de lourdes pertes.

LOYERS, TAUX DE CAPITALISATION

L'augmentation des primes d'assurance pour les immeubles multifamiliaux a contribué, entre autres facteurs, à la hausse des loyers en Floride et ailleurs, ont déclaré trois dirigeants du secteur.

Les loyers des appartements ont augmenté de plus de 20 % en moyenne depuis 2020, selon un rapport publié en août par l'agence de notation KBRA. Les marchés floridiens de Miami, Tampa et Orlando sont en tête de liste, chacun ayant connu des hausses de plus de 33 % entre janvier 2020 et avril 2023.

Les coûts d'assurance obligent également les prêteurs à renforcer la diligence raisonnable lors du refinancement et de la fixation des prix des immeubles d'habitation, ont déclaré les dirigeants.

Par exemple, les coûts d'assurance sont de plus en plus pris en compte dans les "taux plafonds" que les prêteurs utilisent pour évaluer la rentabilité d'un prêt potentiel utilisé pour financer des immeubles d'habitation, ce qui affecte à son tour le taux d'intérêt du prêt.

"Lorsque nous examinons les taux plafonds en Floride en ce moment pour nos ventes, nous procédons à un ajustement des taux plafonds avant et après l'assurance", a déclaré M. Walker. "Le coût de l'assurance est un problème majeur. (Reportage de Matt Tracy ; rédaction de Michelle Price et Marguerita Choy)