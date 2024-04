Walker River Resources Corp. est une société basée au Canada. L'activité principale de la société est l'identification, l'évaluation et l'acquisition de propriétés minières, ainsi que l'exploration des propriétés minières une fois acquises. Le projet aurifère Lapon de la société est situé dans la zone de cisaillement Walker Lane, un corridor structurel d'environ 100 kilomètres de large qui s'étend en direction du sud-est à partir de Reno, au Nevada. Le projet comprend environ 147 concessions (2940 acres), dont Lapon Canyon, les concessions Pikes Peaks à quatre kilomètres au nord et les concessions Rattlesnake Range Front à trois kilomètres à l'ouest et plus de 600 mètres plus bas que le forage actuel à Lapon Canyon. Les propriétés sont accessibles par des routes d'État secondaires à partir de l'autoroute principale, et une ligne de transport d'électricité de l'État passe à moins de trois kilomètres. La filiale à 100 % de la société est Walker River Resources LLC.

Secteur Sociétés minières intégrées