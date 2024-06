Wall Financial Corporation est une société d'investissement et de développement immobilier basée au Canada. La société se concentre sur le développement et la gestion d'unités locatives résidentielles et commerciales, le développement et la construction d'unités résidentielles destinées à la vente et le développement et la gestion de propriétés hôtelières. Les secteurs d'activité de la société comprennent la propriété et la gestion d'immeubles locatifs résidentiels et commerciaux (immeubles de placement), le développement et la vente de logements résidentiels (immeubles en développement), et la propriété et la gestion de propriétés hôtelières (immobilisations corporelles). Ses biens immobiliers en cours d'aménagement comprennent les projets Ivy on the Park, Eagle Mountain et Trails North Vancouver. La société possède et gère plus de 934 unités hôtelières (188 au Westin Wall Center, à l'aéroport de Vancouver, et 746 au Sheraton Vancouver Wall Center). Elle possède et gère également environ 1 523 unités locatives résidentielles et commerciales situées dans la région métropolitaine de Vancouver.

Secteur Développement et opérations immobilières