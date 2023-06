WALLBOX N.V. : Chardan Research toujours à l'achat

Wallbox NV, anciennement connue sous le nom de Wallbox BV, est une société holding basée en Espagne qui développe des solutions technologiques pour l'industrie automobile. La société propose des solutions de recharge de véhicules électriques et de gestion de l'énergie pour un usage résidentiel, semi-public et public. Son portefeuille de produits comprend Quasar, un chargeur bidirectionnel à courant continu pour usage domestique ; Supernova et Hypernova, des chargeurs rapides et ultra-rapides à courant continu pour usage public ; et une suite de solutions de recharge à courant alternatif et un logiciel de gestion intelligente de l'énergie. L'entreprise est présente en Europe, en Asie et sur le continent américain. La Société détient des intérêts dans plusieurs filiales, telles que Kensington Capital Acquisition Corp II et Wall Box Chargers SL.

Secteur Equipements et composants électriques