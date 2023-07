Wallbox a annoncé qu'elle avait été sélectionnée pour rejoindre le protocole d'accord "Vehicle-to-Everything" du Département de l'énergie des États-Unis lors de la dernière série de signatures. Wallbox se joint à d'autres leaders de l'industrie pour signer le protocole d'accord, une collaboration inédite aux États-Unis qui rassemble des ressources de pointe du DOE, des laboratoires nationaux du DOE, des gouvernements étatiques et locaux, des services publics et des entités privées pour évaluer et accélérer la faisabilité technique et économique de l'intégration des véhicules au réseau (VGI), y compris la recharge bidirectionnelle, dans l'infrastructure énergétique. Le protocole d'accord fera également progresser la cybersécurité en tant que composante essentielle de l'infrastructure de recharge V2X.

En tant que précurseur dans le domaine de la recharge bidirectionnelle, Wallbox s'appuiera sur son expertise technique et ses ressources pour s'attaquer activement aux obstacles et accélérer la commercialisation des technologies. Wallbox a fait ses preuves dans le domaine du V2X et de la recharge bidirectionnelle. Wallbox a été reconnue pour ses innovations dans ce domaine par des journaux tels que TIME Magazine, Fast Company, TechCrunch et Reuters.

La société a également été sélectionnée pour un certain nombre de programmes V2X actuels et à venir, notamment le programme Powerloop d'Octopus Energy et un projet de recherche V2X financé par le Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) au Royaume-Uni. Plus récemment, l'entreprise a proposé des démonstrations en direct du V2X en utilisant la dernière génération de son chargeur bidirectionnel, Quasar 2, lors du plus grand événement mondial sur l'énergie propre, The Smarter E Europe.