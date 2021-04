Wallbridge Mining : Information Circular ( French version) 10/04/2021 | 04:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 12 mai 2021 - et - Circulaire d'information de la direction au 1er avril 2021 WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES AVIS est par les présentes donné que l'assemblée générale annuelle (l'« assemblée ») des actionnaires (les « actionnaires ») de WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED (la « Société ») se tiendra virtuellement, dans le cadre d'une webdiffusion en direct accessible en ligne à l'adresse https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1087,le 12 mai 2021 à 16 h 30 (heure de Toronto) aux fins suivantes : recevoir les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 et le rapport des auditeurs s'y rapportant; fixer le nombre des administrateurs à huit (8); élire les administrateurs pour l'année à venir; nommer les auditeurs et autoriser les administrateurs à fixer leur rémunération; L'ordre du jour de l'assemblée est décrit plus amplement dans la circulaire d'information. En raison de la crise de santé publique liée à la pandémie de COVID-19qui sévit actuellement à l'échelle mondiale et afin de protéger la santé et la sécurité des actionnaires de la Société, des collègues et de la collectivité de façon générale, l'assemblée de cette année se tiendra sous forme d'assemblée virtuelle exclusivement. Les actionnaires ne pourront donc pas assister à l'assemblée en personne. Une assemblée sous forme virtuelle exclusivement se tiendra pour répondre à la situation engendrée par la COVID-19 afin d'accorder le droit de vote à tous les actionnaires et leur donner une occasion égale de participer à l'assemblée, sans égard à leur emplacement géographique ni aux contraintes, aux circonstances ou aux risques précis auxquels ils pourraient être confrontés en raison de la COVID-19. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés qui participeront à l'assemblée en ligne pourront écouter l'assemblée, poser des questions et y voter en temps réel. Veuillez vous reporter à la rubrique Formulaire de procuration et formulaire d'instructions de vote NOTIFICATION ET ACCÈS Avis est également donné par les présentes que la Société a décidé d'utiliser la méthode de notification et d'accès (les « procédures de notification et d'accès ») pour transmettre les documents relatifs à l'assemblée (au sens donné à ce terme ci-dessous) en vue de l'assemblée. Les procédures de notification et d'accès permettent à la Société de transmettre ces documents par Internet conformément aux règles de notification et d'accès adoptées par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en vertu du Règlement 54-101sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti. Selon le système de notification et d'accès, les actionnaires recevront un formulaire de procuration ou un formulaire d'instructions de vote (selon le cas) leur permettant de voter à l'assemblée. Toutefois, au lieu de recevoir une copie papier de la circulaire d'information, des états financiers annuels et du rapport de gestion connexe et d'autres renseignements (les « documents relatifs à l'assemblée »), les actionnaires recevront le présent avis les informant de la marche à suivre pour consulter ces documents électroniquement. Cette solution de rechange est plus respectueuse de l'environnement étant donné qu'elle contribue à la réduction de l'utilisation du papier et qu'elle fait également en sorte de réduire les coûts d'impression et d'envoi postal des documents aux actionnaires. Les actionnaires sont priés de consulterles documents relatifs à l'assemblée avantd'exercer leurs droits de vote. - 1 - AFFICHAGE DES DOCUMENTS RELATIFS À L'ASSEMBLÉE SUR LE WEB Il est possible de consulter en ligne les documents sous le profil de la Société, à l'adresse www.sedar.com, à l'adresse https://docs.tsxtrust.com/2016ou sur le site Web de la Société, à l'adresse https://wallbridgemining.com/investors/agm/. La Société n'adoptera pas de procédures appelées assemblage » relativement à l'utilisation des dispositions relatives aux procédures de notification et d'accès. Il y a assemblage lorsqu'un émetteur assujetti qui a recours aux procédures de notification et d'accès envoie à certains actionnaires une copie papier de la circulaire d'information avec les documents relatifs à l'avis. MARCHE À SUIVRE POUR OBTENIR DES COPIES PAPIER DES DOCUMENTS RELATIFS À L'ASSEMBLÉE Les porteurs inscrits ou les propriétaires véritables peuvent demander que des copies papier des documents relatifs à l'assemblée leur soient envoyées par la poste gratuitement. Les demandes peuvent être soumises dans l'année qui suit la date à laquelle les documents relatifs à l'assemblée ont été affichés sur le site Web de la Société. Pour recevoir une copie papier des documents relatifs à l'assemblée ou si vous avez des questions sur les procédures de notification et d'accès, veuillez appeler au numéro sans frais 1-866-600-5869. Pour recevoir les documents relatifs à l'assemblée avant la date de l'assemblée, les demandes doivent être reçues avant le 3 mai 2021. Les administrateurs ont fixé le moment qui tombera au plus tard 48 heures, compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés, avant l'heure de l'assemblée, ou toute reprise de la réunion ajournée, comme moment auquel les procurations devant être utilisées à l'assemblée doivent être déposées à la Société ou à son agent. Si elle n'est pas déposée de cette façon, la procuration pourrait être nulle et non avenue. Seuls les porteurs d'actions inscrits à la fermeture des bureaux le 26 mars 2021 auront le droit de recevoir l'avis de convocation et de voter à l'assemblée. La Société encourage tous les actionnaires à exercer leurs droits de vote avant la tenue de l'assemblée. Les actionnaires sont priés d'examiner la circulaire d'information avant de voter. FAIT à Sudbury, en Ontario, le 1er avril 2021. PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION « Faramarz Kord » Faramarz Kord : président et chef de la direction - 2 - WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED 129 Fielding Road Lively (Ontario) P3Y 1L7 CIRCULAIRE D'INFORMATION DE LA DIRECTION EN VUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES QUI SE TIENDRA LE 12 MAI 2021 Rubrique 1. QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL La présente circulaire d'information de la direction (la « circulaire d'information ») est fournie dans le cadre de la sollicitation par la direction de WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED (la « Société ») de procurations devant être utilisées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires (les « actionnaires ») de la Société qui se tiendra exclusivement sous forme virtuelle, dans le cadre d'une webdiffusion en direct accessible en ligne à l'adresse https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1087,le 12 mai 2021 à 16 h 30 (heure de Toronto) (l'« assemblée »). En raison des limites imposées à la taille des rassemblements et de ses préoccupations quant à la santé et la sécurité de ses employés et de ses actionnaires, la Société tiendra l'assemblée de cette année sous forme d'assemblée des actionnaires virtuelle exclusivement sous forme de participation électronique. Les actionnaires ne pourront assister à l'assemblée en personne. La présente circulaire d'information est datée du 1er avril 2021 et les renseignements qui figurent dans les présentes sont valables à cette date, sauf indication d'une autre date. Rubrique 2. RÉVOCATION DES PROCURATIONS Un actionnaire peut révoquer une procuration avant qu'elle soit utilisée (i) en remplissant une procuration portant une date ultérieure et en la faisant parvenir à la Société, a/s Compagnie Trust TSX, 100 Adelaide Street West, bureau 301, Toronto (Ontario) M5H 1S3 au moins 48 heures, compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés, avant l'heure de l'assemblée ou (ii) en remplissant un avis de révocation écrit, qui doit être signé par l'actionnaire ou par son mandataire autorisé par écrit, et en le faisant parvenir à la Société, a/s Compagnie Trust TSX, 100 Adelaide Street West, bureau 301, Toronto (Ontario) M5H 1S3 à tout moment jusqu'au dernier jour ouvrable précédant le jour de l'assemblée, inclusivement. Un actionnaire inscrit qui utilise son numéro de contrôle unique pour accéder à l'assemblée révoquera toutes les procurations soumises antérieurement et sera autorisé à voter par voie de scrutin en ligne sur les questions devant faire l'objet d'une délibération à l'assemblée. Si vous ne souhaitez pas révoquer une procuration soumise auparavant, vous ne pourrez pas participer à l'assemblée virtuelle. Une procuration sera révoquée uniquement relativement aux questions qui n'auront pas fait l'objet d'une délibération avant la révocation. Un actionnaire non inscrit peut révoquer un formulaire d'instructions de vote (au sens donné à ce terme ci-dessous) ou une renonciation au droit de recevoir les documents relatifs à l'assemblée et au droit de vote accordé à un intermédiaire (au sens donné à ce terme ci-dessous à la rubrique « Actionnaires non inscrits ») à tout moment en donnant un avis écrit à l'intermédiaire, mais un intermédiaire n'est pas tenu d'agir à l'égard d'une révocation d'un formulaire d'instructions de vote ou d'une renonciation au droit de recevoir les documents et d'y voter s'il n'a pas reçu l'avis écrit à cet égard au moins sept (7) jours avant la date de l'assemblée. Ce délai donnera à votre intermédiaire le temps de nous soumettre la révocation. - 3 - Rubrique 3. PERSONNES FAISANT LA SOLLICITATION La direction de la Société sollicite des procurations en vue de leur utilisation à l'assemblée. Il est prévu que la sollicitation sera effectuée principalement par la poste, mais les procurations pourraient également être sollicitées en personne ou électroniquement, par téléphone par les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société à un coût minime. Les frais de sollicitation par la direction seront pris en charge par la Société. Rubrique 4. FORMULAIRE DE PROCURATION ET FORMULAIRE D'INSTRUCTIONS DE VOTE RENSEIGNEMENTS SUR LE VOTE Actionnaires inscrits Vous êtres un actionnaire inscrit si vos actions sont immatriculées en votre nom et que vous avez un certificat matériel en votre possession. L'assemblée se tiendra sous forme d'assemblée des actionnaires virtuelle exclusivement. Seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés, au sens donné à ce terme ci-dessous, pourront voter électroniquement à l'assemblée. Le mot de passe à utiliser à l'assemblée est « wallbridge2021 » (sensible à la casse). Comment voter Avant l'assemblée vous pouvez voter par procuration en utilisation les méthodes décrites dans le formulaire de procuration (le « formulaire de procuration ») suivantes : Internet, télécopieur ou courrier électronique. Actionnaires non inscrits(les « actionnaires véritables ») Vous êtes un actionnaire véritable si vos actions sont détenues au nom d'un prête-nom, par exemple une banque, une société de fiducie, une maison de courtage, un fiduciaire ou une autre institution. Comment voter Avant l'assemblée les actionnaires véritables peuvent voter par procuration en utilisation les méthodes décrites dans le formulaire d'information de vote (le « FIV ») suivantes : Internet, télécopieur ou courrier électronique. L'assemblée se tiendra sous forme d'assemblée des actionnaires virtuelle exclusivement. Seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés, au sens donné à ce terme ci-dessous, pourront voter électroniquement à l'assemblée. Si vous êtes un actionnaire véritable et souhaitez voter à l'assemblée, vous devez vous nommer à titre de fondé de pouvoir en utilisant le FIV, puis remplir et retourner le formulaire que vous pouvez trouver en téléchargeant le lien pour obtenir un formulaire de demande de numéro de contrôle (Request for Control Number Form) suivant : tsxtrust.com/resource/en/75. À titre de fondé de pouvoir, vous recevrez un numéro de contrôle unique pour accéder à l'assemblée. NOMINATION D'UN FONDÉ DE POUVOIR : Les personnes nommées dans le formulaire de procuration et le FIV qui ont été fournis aux actionnaires inscrits de la Société ont été désignées par la direction de la Société. Un actionnaire qui souhaite nommer une autre personne pour le représenter à l'assemblée (un « fondé de pouvoir ») peut le faire en suivant les instructions qui figurent sur le formulaire de procuration ou le FIV (et sur le formulaire de demande de numéro de contrôle (Request for Control Number Form) qu'un actionnaire véritable peut trouver en téléchargeant le lien ci-dessus). Ces demandes devront être reçues au plus tard 48 heures, compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés, avant l'heure de l'assemblée. Il n'est pas obligatoire que le fondé de pouvoir soit employé de la Société. L'actionnaire est responsable d'informer son fondé de pouvoir de communiquer avec Fiducie TSX pour

