Wallenius Wilhelmsen ASA est une compagnie maritime basée en Norvège. Elle est spécialisée dans le transport maritime RoRo (Roll On/Roll Off) et la logistique des véhicules, transportant des voitures, des camions, des équipements roulants et des marchandises diverses dans le monde entier. Les principaux clients de Wallenius sont les constructeurs automobiles mondiaux ainsi que les fabricants d'équipements lourds et de grande taille pour la construction, l'agriculture et l'exploitation minière. Les activités de la société peuvent être divisées en trois segments principaux : le segment Transport maritime a pour principal objectif de renforcer sa position sur le marché du transport maritime RoRo grâce à des capacités inégalées en matière d'équipements lourds et de marchandises diverses ; le segment Logistique offre des services logistiques sophistiqués, notamment des centres de traitement des véhicules, des centres de traitement des équipements, des réseaux de distribution intérieurs et des terminaux, tandis que le segment Gouvernement assure le transport maritime de cargaisons battant pavillon américain et fournit des services logistiques globaux au gouvernement des États-Unis. La société possède plusieurs filiales, dont ARC Group Holding AS et Wallenius Wilhelmsen Ocean Holding AS.

Secteur Frêt maritime et logistique