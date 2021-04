La BCVs va remanier en profondeur son conseil d'administration

Genève (awp) - Le conseil d'administration de la Banque cantonale du Valais (BCVs) devrait connaître passablement de changements lors de la prochaine assemblée générale. Le Conseil d'Etat valaisan a arrêté ses propositions pour la composition de l'organe de surveillance pour la période 2021-2025, tout en maintenant Pierre-Alain Grichting à la présidence.

L'administrateur Gabriel Décaillet sera candidat au poste de vice-président, en lieu et place de Stephan Imboden, selon les indications fournies jeudi par la BCVs. Trois nouveaux membres seront soumis à l'assemblée du 21 avril, à savoir Patrick Héritier, Edgar Jeitziner et Anja Wyden Guelpa, en remplacement de Chantal Balet Emery, Fernand Mariétan et Ivan Rouvinet.

Les sortants Pascal Indermitte, Jean-Albert Ferrez et Sandra Lathion brigueront un nouveau mandat.

Ancien responsable chez UBS et Julius Bär et au bénéfice d'une expérience bancaire de plus de 20 ans, Patrick Héritier est directeur général et administrateur du gestionnaire de fortune Pleion Wealth Management. Edgar Jeitziner vient de passer la main comme patron de la Banque cantonale de Fribourg qu'il a dirigée dès 2012 et jusqu'au 1er janvier 2021.

Anja Wyden Guelpa a notamment été chancelière de la République et Canton de Genève entre 2009 et 2018. Elle siège aux conseils d'administration de l'assureur Mobilière ou encore de la faîtière Suisse Tourisme.

Le canton du Valais détient 70,03% de la BCVs.

fr/nj