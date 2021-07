La Banque cantonale du Valais améliore sa performance semestrielle

Genève (awp) - La Banque cantonale du Valais (BCVs) est parvenue à augmenter ses résultats à tous les niveaux au premier semestre. L'établissement a également vu ses avoirs sous gestion gonfler. La direction table pour l'ensemble de l'exercice sur un résultat stable.

Le produit d'exploitation a progressé sur un an de 2,1% à 126,1 millions de francs suisses, porté par les opérations d'intérêts (+2,9%) et les commissions et services (+7%). L'activité de négoce et de fair value a par contre reculé (-14,6%), selon un communiqué publié mercredi.

Alors que les charges ont légèrement crû de 0,9% à 58,9 millions de francs suisses, en raison notamment d'investissements dans le numérique, la BCVs est parvenue a améliorer de tout juste 0,3% son résultat d'exploitation à 60,5 millions. Quant au bénéfice net, il s'est inscrit entre janvier et fin juin à 52,6 millions, en hausse de 1,3% comparé au premier semestre 2020.

L'établissement cantonal est aussi parvenu à faire croître ses avoirs sous gestion, qui se sont bonifiés de 6,8% à 14,4 milliards de francs suisses, au bénéfice notamment d'afflux d'argent nouveau à hauteur de 385,6 millions.

Pour l'ensemble de l'année, la direction anticipe des résultats opérationnels "au niveau de ceux de 2020", tant que "l'économie n'est pas impactée par une nouvelle vague de contagion" au Covid-19.

