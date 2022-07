La Banque cantonale du Valais réalise un bon premier semestre mais mouvementé

Genève (awp) - La Banque cantonale du Valais (BCVs) est parvenue à maintenir le cap au premier semestre. L'établissement a vu ses résultats progresser bien que ses avoirs administrés ont reculé. La direction annonce également la suppression des taux d'intérêt négatifs pour ses clients privés et les petites et moyennes entreprises (PME) dès le 1er août.

Le produit d'exploitation a progressé sur un an de 1,05% à 127,4 millions de francs suisses, porté par les opérations d'intérêts (+0,6%) et les commissions et services (+2,5%). L'activité de négoce et de fair value a augmenté par rapport au semestre précédent (+18,5%), selon un communiqué publié mardi.

Alors que les charges ont légèrement crû de 1,9% à 60 millions de francs suisses, la BCVs est parvenue à améliorer de 1,3% son résultat d'exploitation à 61,2 millions. Quant au bénéfice net, il s'est inscrit entre janvier et fin juin à 53,7 millions, en hausse de 2,2% comparé au premier semestre 2021.

L'établissement cantonal n'est pas parvenu par contre à faire croître ses avoirs administrés, qui ont reculé de 2,4% à 14,3 milliards de francs suisses.

Pour l'ensemble de l'année, la direction anticipe des résultats "dans la continuité des exercices précédent" sans plus de précision.

ib/al