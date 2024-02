La Banque Cantonale du Valais est une banque régionale suisse. Elle propose une gamme de services répartis en trois divisions : Retail Banking, Private Banking et Business Banking. La division Retail Banking fournit des services aux clients dont les avoirs sont inférieurs à 200 000 CHF, aux indépendants et aux professions libérales. La division Private Banking propose des services de gestion de fortune, d'e-banking et de cartes de crédit, ainsi que la négociation directe avec les bourses. La division Business Banking offre des services aux petites, moyennes et grandes entreprises et aux corporations de droit public. La banque dispose de points de vente répartis dans tout le canton du Valais, avec environ 20 succursales, 70 bureaux de représentation et 70 distributeurs automatiques de billets (DAB). Sur le plan régional, ses activités sont réparties en cinq zones : Région Oberwallis (Haut-Valais), Région Siders, Région Sitten, Région Martigny et Région Monthey.

Secteur Banques