Walliser Kantonalbank : Communiqué de presse

Forte de son ancrage cantonal et de la solidité historique de ses résultats, la BCVs poursuit l'accompagnement de ses clients dans leur quotidien. Désireuse de s'adapter à leurs nouvelles attentes et habitudes de consommation, en lien notamment avec une utilisation accrue des canaux numériques, la Banque adopte de nouveaux axes stratégiques. Avec pour ambition de renforcer sa présence tout au long des projets de vie de sa clientèle, la BCVs entend ainsi incarner la Banque des solutions efficaces, innovantes et proches du client. Pour ce faire, les différents axes de développement seront articulés autour des quatre valeurs que sont la compétence, la proximité, l'innovation et la durabilité.

À cet égard, Pierre-Alain Grichting, Président du Conseil d'administration de la BCVs souligne que « le nouvel élan amené par cette vision stratégique concrétise la volonté de la BCVs d'incarner le partenaire privilégié pour tous les aspects financiers, la compétence de la Banque étant au service de sa clientèle et de la population valaisanne ».

Création de valeur ajoutée et efficience accrue

Afin d'assurer le renforcement de son positionnement sur un marché hautement concurrentiel, cet investissement devrait ainsi pouvoir accroître les revenus, tout en favorisant les gains d'efficience. Le développement de la clientèle, mais également des relations existantes au travers de nouveaux services et modes de prise en charge, profitera à l'ensemble de la chaîne de valeur, tout en préservant la nature intrinsèque de la Banque des Valaisannes et des Valaisans. « Pour ce faire, il s'agira d'impliquer l'ensemble des collaborateurs dans la mise en oeuvre opérationnelle de cet objectif commun afin d'accroître la responsabilité entrepreneuriale au sein des équipes », souligne Oliver Schnyder, Président de la Direction générale.

Au plus près des attentes de la clientèle

Parmi les projets de mise en oeuvre, l'identification des attentes de la clientèle par le biais d'une nouvelle segmentation permettra de proposer de manière proactive des solutions sur mesure, connectées et mobiles, mais également modulables. La proximité des services de la BCVs est d'ores et déjà renforcée par une nouvelle organisation du réseau de vente en vigueur depuis le 1er janvier 2022. La centralisation de certaines activités par souci d'efficience ainsi que l'allègement administratif ainsi induits permettront le développement d'un réseau de conseil à forte valeur ajoutée, offrant un accompagnement optimal de la clientèle dans la réalisation de ses projets de vie. « Dans une vision de long terme, une efficience accrue sera également synonyme de futurs investissements et développements », ajoute Oliver Schnyder.



Vers des coopérations durables

Pionnière en Valais dans ses démarches de certification, la BCVs renforcera son engagement en faveur du développement durable de sa région grâce à la valorisation de liens régionaux. L'offre en matière de produits respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sera par ailleurs élargie. L'innovation constituant également un thème central pour le développement de la Banque, celle-ci veillera à repérer toute opportunité de coopérations stratégiques et mettra à disposition des clients les évolutions pertinentes en matière de prestations et de solutions bancaires.