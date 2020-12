Walliser Kantonalbank : Indicateur économique BCVs

Prévisions 2020 et 2021

Pour l'année en cours, BAK Economics prévoit une forte baisse du PIB valaisan (-3,6 %). Toutefois, cette évolution négative est à peu près conforme à la moyenne suisse (CH : -3,5%).

La pandémie mondiale, les mesures de protection pour contenir le virus et l'incertitude internationale sont responsables de l'affaiblissement de l'économie valaisanne en 2020. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration sera particulièrement touché par les deux semi-confinements instaurés durant l'année et les restrictions à la mobilité internationale. L'affaiblissement du climat d'investissement international frappe aussi durement l'industrie des biens d'équipement et d'autres services. Les exportations de l'industrie des biens d'investissement, tels que les produits métalliques ou les machines industrielles, ont enregistré une forte baisse au cours des huit premiers mois de l'année en cours par rapport à la même période de l'année précédente. Seules les industries chimique-pharmaceutiques continuent de se développer fortement. La demande croissante de produits pharmaceutiques due à la situation actuelle et une population vieillissante et croissante sont des moteurs importants de cette dynamique positive.

Le marché du travail sera également touché par la crise mondiale cette année. Le nombre de salariés en équivalents temps plein dans le canton du Valais diminuera de 0,8 % en 2020, ce qui est légèrement supérieur à la baisse enregistrée dans l'ensemble de la Suisse (-0,4 %). L'année prochaine, la situation économique aura encore un impact sur l'évolution de l'emploi, c'est pourquoi BAK Economics prévoit une stagnation des chiffres de l'emploi.

À condition que le virus soit maîtrisé et que les situations se normalisent, BAK Economics prévoit une forte augmentation du PIB réel pour 2021. L'industrie chimique-pharmaceutique continuera de gagner du terrain, et les branches de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que le secteur des biens d'équipement pourraient retrouver leur élan après le marasme de l'année en cours. Sur la base des indicateurs disponibles, il est peu probable que le commerce puisse dépasser la croissance générale. BAK Economics prévoit une croissance du PIB réel de 3,5 % pour le Valais, ce qui est conforme à la moyenne nationale (+3,7 %).