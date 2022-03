Walliser Kantonalbank : Indicateur économique BCVs - Mars 2022

L'année 2021 a modifié la structure des exportations valaisannes. Certains groupes de marchandises ont tiré parti de la crise, alors que d'autres en ont souffert. D'un point de vue global, les exportations ont résisté à l'effondrement économique de 2020 et ont connu une croissance positive dans le canton. À terme, les produits chimiques conserveront une plus grande importance dans l'économie qu'auparavant.

Les produits chimiques resteront le pilier de l'économie d'exportation valaisanne.

Les produits chimiques et pharmaceutiques, qui constituent le même groupe de marchandises, sont très importants pour l'ensemble de la Suisse. En 2021, ceux-ci représentaient plus de 50% des exportations nationales de marchandises. L'aluminium, les métaux et les produits métalliques sont toutefois nettement plus importants pour le canton du Valais que pour la Suisse. En effet, ils ne représentent que 6% des exportations nationales.

Le commerce extérieur valaisan en 2021

La sortie progressive de la crise du Covid-19 se fait ressentir à travers la demande étrangère en biens valaisans. En 2021, les exportations ont augmenté de 16.5% (CH : +15.3%). Les principaux moteurs ont été les exportations de matières premières chimiques (+61.6%) et d'aluminium (+33.5%). Les matières premières chimiques ont fait l'objet d'une forte demande, surtout en raison de la pandémie. De plus, des effets de rattrapage peuvent être observés pour les biens d'investissement et les produits de luxe après une année 2020 turbulente. Les exportations d'instruments de précision, de montres et de bijouterie ont augmenté d'environ 238% par rapport à 2020 (cf. CH : +24.7%).

En revanche, les exportations de produits agricoles et forestiers et de machines industrielles ont connu une baisse respective de -6.9% et -0.3% en Valais en 2021. Les produits agrochimiques ont enregistré le recul le plus important avec -10.3%. En moyenne suisse, les trois secteurs ont enregistré une croissance positive ou légèrement négative (produits agrochimiques : -3.6%, machines industrielles : +10.6%, agriculture et sylviculture : +9.9%). Ce sont justement ces trois groupes de marchandises qui ont pu résister à l'effondrement économique en 2020 et qui, contrairement à la moyenne suisse, ont connu une croissance positive dans le canton du Valais.