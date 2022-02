Walliser Kantonalbank : Prix Créateurs BCVs 2022

Prix Créateurs BCVs : à la recherche des innovations valaisannes !

La 13e édition du Prix Créateurs BCVs, organisée par la Promotion économique Valais et la Banque cantonale du Valais, est lancée ! Un montant de CHF 30'000.- récompensera deux projets créatifs et innovants développés en Valais. Les gagnants seront désignés en juin par le vote du public. Dès maintenant et jusqu'au 22 mars prochain, les porteurs de projets et d'idées peuvent déposer leur dossier sur www.prixcreateursbcvs.ch.

Pour cette nouvelle édition, les règles de base sont les mêmes qu'en 2021. La participation au prix est ouverte aux projets portés par des individus ou des sociétés du Valais et dont la mise en oeuvre est prévue dans l'année qui suit. Les entreprises existantes peuvent également concourir, pour autant qu'elles proposent une nouvelle idée de produit ou service. Les projets doivent être avant tout innovants et créatifs ! Les conditions de participation et le règlement du concours sont disponibles sur www.prixcreateursbcvs.ch. Les dossiers de candidature, qui doivent expliquer en détail l'idée ou le nouveau produit, sont à renvoyer d'ici le 22 mars 2022 par voie électronique.

Lancé en 2007, le Prix Créateurs BCVs a pour objectif de mettre en valeur et de récompenser des projets innovants, quels que soient les domaines d'activité. Comme en 2021, cinq finalistes seront désignés par le Jury du prix. Ces cinq projets bénéficieront d'un large écho dans les médias valaisans, partenaires de la manifestation. Le public pourra voter pour le grand vainqueur, qui repartira avec CHF 10'000.- en cash et des prestations de coaching pour un montant de CHF 15'000.-. Le Prix du Club des anciens finalistes permettra quant à lui de récompenser un finaliste avec CHF 5'000.- en cash.

La remise des prix aura lieu en juin 2022 lors d'une soirée de gala, qui sera adaptée aux normes sanitaires du moment. L'édition 2021 avait permis de réunir près de 500 personnes à la Halle polyvalente de Conthey. Parmi les 46 dossiers de candidature reçus, la jeune entreprise Plein'R, qui produit de la spiruline bio, a été récompensée. L'entreprise haut-valaisanne Bellwald Tec a reçu quant à elle le Prix du Club des anciens finalistes.

A propos du Prix Créateurs BCVs

Le Prix Créateurs BCVs est co-organisé depuis 2007 par la Promotion économique Valais (nouveau nom de Business Valais) et la Banque Cantonale du Valais. Outre les deux gagnants de 2021, les anciens lauréats sont O'Soleil, qui commercialisait des lingettes de protection solaire (2007), le bouchon Diesel (2009), la baie vitrée à mouvement vertical de Bitz et Savoye (2011), l'atomiseur électrique de Valnature (2013), le plateau pour table développé par Smart Solution (2014), l'application mobile de fidélisation Qards (2015), le tapis de jeu interactif d'Adventures Lab et la collerette anti-goutte pour bouteilles de Col-Drops (2016), le drone pour traitements agricoles d'AgroFly (2017), le système intégré de gestion des stations de ski de Geosat (2018), le concept d'hôtels modulaires en bois de Modubois (2019), la gamme de cosmétiques de Zollinger Bio et la nacelle d'entretien pour remontées mécaniques de Scotech (2020).