Walliser Kantonalbank : Résultats semestriels 2021

La Banque Cantonale du Valais réalise un bon résultat opérationnel.

La Banque Cantonale du Valais (BCVs) réalise un bon résultat lors du premier semestre 2021, marqué par un début de reprise économique. Le bilan progresse de 0.9% pour atteindre CHF 18,226 milliards. Une gestion efficiente, couplée à un regain d'activité économique, ont contribué à une augmentation des revenus d'exploitation de 2.1% à CHF 126,1 millions. Conformément aux perspectives annoncées, le résultat opérationnel se monte à CHF 60,5 millions (+0.3%). Le ratio coûts/revenus s'améliore pour s'établir à 46.7% (-0.6%), confortant la place de la BCVs parmi les banques les plus efficientes de Suisse.

Obtention du Label « Meilleures banques 2021 » et évolution positive du bilan

Suite à une enquête indépendante, la Banque Cantonale du Valais se classe parmi les meilleures banques 2021 dans les catégories « Clientèle Privée » et « Hypothèques » en Valais. Cette confiance se reflète l'actif par une augmentation des avances à la clientèle de CHF 250,4 millions (+1.9%) à CHF 13,430 milliards. Les créances hypothécaires enregistrent une progression réjouissante de CHF 346,9 millions (+3.2%) à CHF 11,332 milliards.

Cette croissance est intégralement financée par la hausse des fonds de la clientèle de CHF 435,7 millions (+4.1%) à CHF 10,996 milliards. Dans le cadre de sa politique de refinancement à long terme et de sa gestion active du bilan, la BCVs a augmenté de CHF 164 millions les emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage.

Au 30 juin 2021, le total du bilan atteint CHF 18,226 milliards (+0.9%).

Croissance des avoirs administrés

Les performances des actions, avec en toile de fonds la reprise économique, sont très positives. Les secteurs les plus cycliques se classent dans le peloton de tête des performances. Ces éléments ont favorisé les investissements de la clientèle avec un impact positif sur les avoirs administrés, qui atteignent CHF 14,434 milliards (+6.8%) avec des entrées nettes hors effets de marché de CHF 385,6 millions.

Hausse des revenus

Les revenus d'exploitation augmentent de CHF 2,6 millions (+2.1%) pour atteindre CHF 126,1 millions.

Principale source de revenus de la Banque, le résultat brut des opérations d'intérêts progresse de CHF 1,8 million (+2.3%) à CHF 82,7 millions, malgré la pression que l'environnement des taux négatifs exerce sur la marge d'intérêts. Le résultat net des opérations d'intérêts se monte à CHF 88,7 millions (+2.9%).

Les compétences reconnues de la BCVs dans l'activité de gestion de fortune et de l'asset management ont permis de réaliser d'excellentes performances pour les clients. Ainsi, l'augmentation de 7% à CHF 22 millions du résultat des opérations de commissions et des prestations de service, est essentiellement liée à la hausse de CHF 1,3 million (+7.8%) des produits des commissions sur les titres et les opérations de placement.

À ce titre, le fonds BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 a été distingué en 2021 par le prestigieux « Refinitiv Lipper Fund Award »1 pour son excellente performance sur trois ans. Ce fonds permet notamment aux clients privés de bénéficier de l'expertise de la Banque dans le cadre de la prévoyance.

Le résultat des opérations de négoce, composé principalement des produits des transactions sur devises, demeure à un niveau élevé à CHF 11,5 millions. La contraction des marges sur les opérations de devises à terme et la réduction du volume des opérations de change de la clientèle impactent ce résultat.

Les autres résultats ordinaires atteignent CHF 3,9 millions, en augmentation de 16.9%.

Bonne gestion des charges d'exploitation

Le total des charges d'exploitation s'élève à CHF 58,9 millions (+0.9%).

Les charges du personnel diminuent de CHF 0,7 million (-1.8%), tandis que les autres charges d'exploitation s'élèvent à CHF 20,2 millions (+6.4%). Cette augmentation est principalement liée à la transformation digitale en cours et aux développements de nouveaux modèles d'affaires.

Les autres charges d'exploitation comprennent aussi la rémunération de la garantie de l'Etat, qui se monte à CHF 2,2 millions, en augmentation de CHF 0,2 million par rapport à 2020.

Augmentation du résultat opérationnel et du bénéfice net

Le résultat opérationnel atteint CHF 60,5 millions (+0.3%). Le bénéfice net est en hausse de 1.3% à CHF 52,6 millions.

Le ratio coûts/revenus avant amortissements s'améliore à 46,7% (-0.6%), ce qui conforte la place de la BCVs parmi les banques les plus efficientes de Suisse.

Situation économique et perspectives

Les perspectives économiques pour le 2ème semestre restent globalement encourageantes. Le BAK prévoit une augmentation du PIB (produit intérieur brut) réel pour le Valais de 3.4%.

Avec cette augmentation attendue du PIB valaisan, la Banque prévoit un résultat opérationnel 2021 dans la lignée du résultat 2020, pour autant que l'économie ne soit pas affectée par une nouvelle propagation du virus.

Durant cette période de reprise, la Banque continuera à remplir sa mission de soutien à l'égard de l'économie valaisanne. À travers sa Fondation du 100ème, elle remettra sa deuxième dotation exceptionnelle de CHF 250'000 à des institutions humanitaires et sociales oeuvrant en faveur des valaisannes et valaisans fragilisés par la crise du coronavirus.

1 Le « Lipper Fund Award » est décerné par le cabinet d'analyse financière Refinitiv, anciennement Thomson Reuters. Ce prix récompense depuis plus de 30 ans les fonds de placement dans diverses catégories, dont l'évolution de la valeur est particulièrement solide et constante. Basé sur une méthodologie quantitative, le « Lipper Fund Award » reflète une évaluation véritablement indépendante de la performance des fonds.