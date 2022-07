Walliser Kantonalbank : Résultats semestriels 2022

La Banque Cantonale du Valais (BCVs) réalise un bon résultat lors du premier semestre 2022 dans un environnement mouvementé. Le bilan atteint CHF 19,236 milliards (+3.98%). Les revenus opérationnels s'élèvent à CHF 127,4 millions (+1.05%). Le résultat opérationnel progresse de 1.26% pour atteindre CHF 61,2 millions avec un bénéfice net en augmentation de 2.2% à CHF 53,8 millions. Le ratio coûts/revenus avant amortissements demeure à un très bon niveau de 47.1%. Pour répondre aux nouvelles attentes de sa clientèle dans un marché hautement concurrentiel et augmenter son efficience, la Banque Cantonale du Valais poursuit ses investissements et déploie sa nouvelle stratégie articulée autour des valeurs de proximité, compétence, innovation et durabilité. Dans le contexte de l'évolution de la politique monétaire, la BCVs annonce également la suppression des taux d'intérêts négatifs pour ses clients privés et les petites et moyennes entreprises (PME) dès le 1 er août 2022.

Situation économique et environnement mondial instables

Le premier semestre 2022 s'inscrit dans un contexte macro-économique mouvementé. La guerre en Ukraine accroît les incertitudes sur la croissance économique et accentue la pression inflationniste, reflétée notamment par une hausse importante des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Les Banques centrales aux Etats-Unis, en Europe et en Suisse ont relevé les taux directeurs pour contrer l'inflation.

Dans ce contexte, les taux d'intérêt à moyen et long terme ont augmenté plus fortement qu'attendu. La hausse des taux a également pesé sur les bourses, avec une volatilité accrue et une correction marquée sur les marchés financiers.

Croissance soutenue des créances hypothécaires et des fonds de la clientèle

À l'actif, les avances à la clientèle, en hausse de CHF 485,0 millions, s'élèvent à CHF 14,211 milliards. Les créances hypothécaires augmentent de CHF 344,0 millions (+2.93%), pour s'établir à CHF 12,065 milliards.

Au passif, cette croissance est essentiellement refinancée, à hauteur de CHF 196,6 millions, par les fonds de la clientèle et de CHF 255 millions, par les emprunts obligataires et prêts des centrales d'émission de lettres de gage.

À la fin du premier semestre 2022, le total du bilan atteint CHF 19,236 milliards (+3.98%).

Hausse des revenus opérationnels

Les revenus opérationnels augmentent de CHF 1,3 million (+1.05%) pour atteindre CHF 127,4 millions.

Principale source de revenus de la Banque, le résultat brut des opérations d'intérêts progresse de CHF 3,2 millions (+3.92%), pour s'établir à CHF 86,0 millions. Le résultat net des opérations d'intérêts se monte à CHF 89,2 millions (+0.57%).

Dans un contexte de marchés soumis à une forte volatilité, le résultat des opérations de commissions et de prestations de service augmente de 2.46% pour atteindre CHF 22,6 millions.

Le résultat des opérations de négoce, composé principalement des produits des transactions sur devises, progresse de CHF 2,1 millions, à CHF 13,6 millions.

Les autres résultats ordinaires atteignent CHF 2,1 millions.

Maîtrise des charges d'exploitation dans le cadre de la nouvelle stratégie

Les charges de personnel s'élèvent à CHF 40,0 millions, soit une hausse de CHF 1,2 million (+3.1%) due en particulier à l'engagement de ressources liées au déploiement de la nouvelle stratégie. « Ces effectifs supplémentaires nous permettent de renforcer le niveau de spécialisation dans un contexte économique toujours plus exigeant », commente Oliver Schnyder, Président de la Direction générale.

Les autres charges d'exploitation ont pu être maintenues à CHF 20,0 millions (-0.54%).

Le total des charges d'exploitation se monte à CHF 60,0 millions (+1.85%) et le ratio coûts/revenus avant amortissements demeure à un très bon niveau de 47.1%, démontrant l'efficience de la Banque.

Résultats opérationnels et bénéfice net en augmentation

Le résultat opérationnel augmente de CHF 0,8 million à CHF 61,2 millions et le bénéfice net est en hausse de CHF 1,2 million pour atteindre CHF 53,8 millions.

Adaptation des conditions de taux

La Banque Nationale Suisse (BNS) a annoncé le relèvement de son taux directeur de -0.75% à -0.25%. Cette évolution de la politique monétaire permet à la BCVs d'adapter favorablement les conditions appliquées aux détenteurs d'avoirs en compte ou épargne. Dès le 1er août 2022 les taux d'intérêts négatifs seront supprimés pour ses clients privés et PME.

Perspectives économiques

Les Banques centrales devraient accentuer la lutte contre l'inflation au cours des prochains mois. Plusieurs hausses des taux directeurs sont attendues aux Etats-Unis, en Europe et en Suisse. Dans ce contexte, la croissance économique devrait ralentir au cours du deuxième semestre. Pour 2022, BAK Economics prévoit une croissance corrigée du PIB valaisan de 4.4%, supérieure à la moyenne suisse (2.6%).

Durant cette période, la BCVs poursuivra la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie présentée en début d'année et s'attend à des résultats dans la continuité des exercices précédents.