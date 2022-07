Walliser Kantonalbank : Résultats semestriels 2022 de la BCVs - Bilan et comptes de résultats

Sion, le 19 juillet 2022

ANNONCE ÉVÉNEMENTIELLE SELON L'ART. 53 DU RÈGLEMENT DE COTATION

Résultats semestriels

de la Banque Cantonale du Valais (BCVs)

Bons résultats semestriels pour la Banque Cantonale du Valais (BCVs)

La Banque Cantonale du Valais (BCVs) réalise un bon résultat lors du premier semestre 2022 dans un environnement mouvementé. Le bilan atteint CHF 19,236 milliards (+3.98%). Les revenus opérationnels s'élèvent à CHF 127,4 millions (+1.05%). Le résultat opérationnel progresse de 1.26% pour atteindre CHF 61,2 millions avec un bénéfice net en augmentation de 2.2% à CHF 53,8 millions. Le ratio coûts/revenus avant amortissements demeure à un très bon niveau de 47.1%. Pour répondre aux nouvelles attentes de sa clientèle dans un marché hautement concurrentiel et augmenter son efficience, la Banque Cantonale du Valais poursuit ses investissements et déploie sa nouvelle stratégie articulée autour des valeurs de proximité, compétence, innovation et durabilité. Dans le contexte de l'évolution de la politique monétaire, la BCVs annonce également la suppression des taux d'intérêts négatifs pour ses clients privés et les petites et moyennes entreprises (PME) dès le 1er août 2022.

Situation économique et environnement mondial instables

Le premier semestre 2022 s'inscrit dans un contexte macro-économique mouvementé. La guerre en Ukraine accroît les incertitudes sur la croissance économique et accentue la pression inflationniste, reflétée notamment par une hausse importante des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Les Banques centrales aux Etats-Unis, en Europe et en Suisse ont relevé les taux directeurs pour contrer l'inflation.

Dans ce contexte, les taux d'intérêt à moyen et long terme ont augmenté plus fortement qu'attendu. La hausse des taux a également pesé sur les bourses, avec une volatilité accrue et une correction marquée sur les marchés financiers.

Croissance soutenue des créances hypothécaires et des fonds de la clientèle

l'actif, les avances à la clientèle, en hausse de CHF 485,0 millions, s'élèvent à CHF 14,211 milliards. Les créances hypothécaires augmentent de CHF 344,0 millions (+2.93%), pour s'établir à CHF 12,065 milliards.

Au passif, cette croissance est essentiellement refinancée, à hauteur de CHF 196,6 millions, par les fonds de la clientèle et de CHF 255 millions, par les emprunts obligataires et prêts des centrales d'émission de lettres de gage.

À la fin du premier semestre 2022, le total du bilan atteint CHF 19,236 milliards (+3.98%).

Hausse des revenus opérationnels

Les revenus opérationnels augmentent de CHF 1,3 million (+1.05%) pour atteindre CHF 127,4 millions.