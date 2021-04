Walliser Kantonalbank : BCVs - Clin d'oeil sur les marchés - Avril 2021 01/04/2021 | 10:16 Envoyer par e-mail :

Table des matières 2 Editorial 3 Evaluation de la situation économique 4 Quelle a été l'évolution des marchés financiers? 5 Clin d'œil sur les classes d'actifs 6 Positionnement et changements 7 Commentaire sur les décisions de placement 8 Tableaux de performance PRIVATE BANKING | ASSET MANAGEMENT Editorial Les marchés ont toujours un coup d'avance Mathias Cotting, CFA en 2021. La croissance américaine est revue au rythme des plans de relance historiques, plus de 6% sont attendus ac- Economiste responsable tuellement pour 2021 aux USA. Si l'économie retrouve son niveau d'avant-crise, il devrait en être autant des taux. Continuons un pas plus en avant dans cette réflexion et imaginons que les taux remontent au niveau d'avant-crise, à 2.5% aux USA. Si cet objectif est atteint, cela oblige- rait les états à davantage de discipline dans leurs comptes, avec pour conséquence moins d'argent pour l'économie. A terme, une normalisation des taux remettrait en cause la solvabilité de certains pays qui se sont fortement endettés. Les marchés sont tournés vers l'avenir C'est pour ces raisons que les banques centrales ont récem- ment confirmé des politiques monétaires de maintien des Les décisions des investisseurs sont basées sur le futur. Par taux bas. exemple, lorsqu'une personne achète l'action d'une socié- Adapter son portefeuille à la situation té, c'est pour son potentiel de croissance de demain. Cette façon de penser des intervenants se ressent particulièrement En 2020, la situation sanitaire primait. En 2021 c'est la pro- dans le comportement des marchés financiers. Ceux-ci gression des taux qu'il faut suivre et interpréter. Ceux-ci, semblent avoir toujours un coup même sans retrouver leurs ni- d'avance sur l'économie. L'année veaux d'avant-crise, confirment 2020 illustre parfaitement ce fait. « Même sans retrouver les niveaux une reprise économique vigou- Les marchés financiers débutent reuse pour le second semestre. l'année paisiblement. C'est à partir d'avant-crise, la progression Ces exemples montrent que les de février, avant même la mise en des taux confirme une reprise points d'attention à surveiller place des mesures de confinement économique vigoureuse. » évoluent dans le temps. Pour dans toute l'Europe, que le marché atteindre une gestion de porte- des actions entame une baisse de feuille performante, il convient de près de 30%. A la mi-mars 2020, les mesures de confi- se montrer dynamique et adapter en permanence le posi- nement sont instaurées au niveau national dans plusieurs tionnement à la situation. Avec la complexité des marchés pays. Alors que la vie ressemblait à un scénario de film financiers, une gestion professionnelle est indispensable catastrophe avec les rues désertes et les commerces fer- pour éviter les pièges et réaliser une bonne performance. més, les marchés des actions entament de façon inattendue un rebond. L'économie semblait au plus mal, alors que les indices remontaient, anticipant des temps meilleurs. Les marchés actions ont rebondi bien avant l'économie l'année Que-est ce que les taux nous disent de l'avenir? dernière Produit Intérieur Brut - chgt. trimestriel (en %), Performance des actions - Le taux américain à 10 ans est très largement suivi. En effet, base 100 son évolution impacte beaucoup d'autres taux. De plus, les Etats-Unis sont toujours la première économie mondiale et 15 110 comme le disent les économistes, quand l'Amérique éter- 10 nue, le reste du monde s'enrhume. Actuellement, ce taux 100 progresse et commence à inquiéter les investisseurs. Celui-ci 5 se trouve aujourd'hui à 1.75% après avoir atteint des 90 BCVs niveaux très bas l'année passée des suites de la crise. 0 Datastream, Pourquoi ce taux progresse-t-il? -5 80 Plongeons-nous dans les mécanismes de réflexion des -10 Refinitiv intervenants. Tout d'abord, certains investisseurs justifient 70 Source: la hausse des taux par une reprise économique vigoureuse -15 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 PIB zone Euro Actions zone euro (éch. droite) 2 Evaluation de la situation économique Malgré le retard des vaccinations en Europe, l'économie mondiale connaîtra néanmoins une forte reprise. Situation sanitaire Depuis la mi-mars, un nouveau confinement est en vigueur à Paris et dans plusieurs autres régions de France pour quatre semaines. En Italie et dans plusieurs villes allemandes, les restrictions ont également été renforcées. L'arrivée de la troisième vague d'infections au COVID-19 dans certains pays d'Europe contraste fortement avec les États-Unis où les perspectives sanitaires et économiques se sont nette- ment améliorées ces dernières semaines. Selon les chiffres publiés par Refinitiv, seules 15 personnes sur 100 ont reçu une première dose du vaccin en Europe. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, respectivement 40% et 48% de la population ont déjà été vaccinés. Le taux de vaccination relativement faible en Europe s'explique par des problèmes d'approvisionnement et de distribution du vaccin. De plus, certains pays ont temporairement suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca. Aux Etats-Unis plus de 40% de la population a déjà été vaccinée en % de la population 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 01.01 06.01 11.01 16.01 21.01 26.01 31.01 05.02 10.02 15.02 20.02 25.02 02.03 07.03 12.03 17.03 22.03 USA UK Italie Allemagne Suisse Source: Refinitiv Datastream, BCVs « Les prévisions de croissance pour cette année ont été fortement relevées en mars. » Perspectives économiques L'Organisation de coopération et de développement écono- miques (OCDE), à laquelle appartiennent les plus puissantes économies mondiales, a en mars révisé à la hausse les perspectives de croissance mondiale pour cette année. En effet, le produit intérieur brut (PIB) mondial devrait croître de 5,6%, soit 1,4% de plus que l'estimation de décembre. Les raisons en sont la progression de la vaccination ainsi que l'adoption du paquet fiscal en mars aux États-Unis. L'enve- loppe de soutien est estimée à 8% du PIB, alors qu'en 2020 l'économie américaine a pu compter sur un soutien totali- sant 5% du PIB. Ce plan de relance est considéré comme l'un des plus importants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, la prévision de croissance pour l'économie américaine a été doublée, passant de 3,2% à plus de 6,5%. Etant donné que les Etats-Unis sont un pays importateur, le plan aura un impact positif sur la croissance mondiale. Selon les prévisions de l'OCDE, l'économie amé- ricaine retrouvera son niveau pré- pandémique dès le milieu de cette année. L'économie chinoise, quant à elle, sera 10% au-dessus de son niveau de fin 2019. En revanche, pour l'Europe, le Royaume-Uni et le Japon, il faudra attendre fin 2022 pour retrouver les niveaux d'avant-crise. Revue à la hausse des Soutien fiscal historique estimations de croissance aux US 2021 en % du PIB par rapport à 2020 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Zone Euro Etats-Unis Zone Euro Etats-Unis Estimation de décembre 2020 2020 Estimation de mars 2021 2021 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Source: OCDE, BCVs PRIVATE BANKING | ASSET MANAGEMENT 3 Quelle a été l'évolution des marchés financiers? Les marchés des actions et les marchés des taux ont traversé des semaines volatiles. Les tendances se retournent au sein des marchés actions Depuis le mois dernier, les actions du Nasdaq font face à des prises de profits sur fonds de hausse des rendements. Le marché américain global n'en souffre pas. Les actions émergentes, surtout en Chine, ont contre performé. En effet, les commentaires prudents de la banque centrale chinoise n'ont pas aidé et ont freiné momentanément la progression des bourses émergentes. L'évolution latérale du marché et la situation sanitaire en Europe profitent au marché suisse. Celui-ci, de par son caractère défensif, rattrape les marchés mondiaux. Les tendances se retournent au sein des marchés actions Performances actions, base 100, monnaies locales 150 140 130 120 110 100 90 06.2020 08.2020 10.2020 12.2020 02.2021 Suisse USA Chine Nasdaq Source: Refinitiv Datastream, BCVs Les taux d'intérêt américains continuent à progresser Les taux d'intérêt américains ont continué à progresser ces dernières semaines. Cette situation contraste avec les taux d'intérêt européens et suisses qui restent à des niveaux bas. Cette divergence s'explique par la communication de la Banque Centrale Européenne. Celle-ci a annoncé qu'elle n'acceptera pas que les taux d'intérêt poursuivent leur hausse. De plus, la reprise économique en Europe sera moins vigoureuse qu'aux États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, La Réserve Fédérale Américaine a fait savoir que, malgré la hausse des taux longs, les conditions de financement aux États-Unis restaient bonnes. En effet, les anticipations d'inflation aux États-Unis continuent de progresser depuis plusieurs mois. Par conséquent, les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt nominaux cor- rigés des anticipations d'inflation, restent à des niveaux très faibles. La faiblesse du dollar en «stand bye» Depuis la crise financière de 2008, le dollar s'est appré- cié de plus de 30% par rapport à l'euro. En complément de l'évolution macroéconomique des deux blocs, c'est le différentiel de taux d'intérêt qui explique principalement l'appréciation du dollar. Avec des taux d'intérêt plus éle- vés aux États-Unis le dollar était plus attrayant. Depuis la crise du COVID, les taux d'intérêt américains à court terme se retrouvent proche des taux européens, faisant chuter le dollar. Toutefois, depuis le début de cette année, la paire EUR/USD s'est stabilisée. La dépréciation du dollar devrait reprendre au second semestre, lorsque la reprise écono- mique en Europe se confirmera et que les taux d'intérêt européens augmenteront également légèrement. Malgré la hausse des taux, les taux réels restent bas aux Etats-Unis en % 5 4 3 2 BCVs 1 Datastream, 0 Refinitiv -1 Source: -2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Taux nominal US 10 ans Taux réel US 10 ans (taux nominal - inflation) Le faible différentiel de taux est positif pour l'Euro Taux de change / différentiel de taux en % 1.6 -2 1.5 -1 1.4 1.3 0 1.2 1 BCVs Datastream, 1.1 2 1.0 Refinitiv 0.9 3 Source: 0.8 4 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Taux de change USD par rapport à l'EUR Différentiel de taux entre les US et l'Allemagne (éch. droite, inversée) 4 Clin d'œil sur les classes d'actifs La rotation sectorielle dûe à la hausse des taux devrait se poursuivre et profiter au marché anglais. Le potentiel de rattrapage des actions UK pourrait se concrétiser Avec la hausse des taux d'intérêt, la rotation sectorielle se poursuit. Les secteurs qui avaient bénéficié des baisses de taux sont sous pression depuis plusieurs semaines. En effet, les secteurs à forte croissance, comme le secteur technolo- gique, ont vu leurs valorisations s'envoler en conséquence de taux faibles. A l'opposé, certains secteurs profitent de la hausse des rendements et de la révision à la hausse des bénéfices. Dans ce contexte, le marché UK est intéressant. En effet, le marché anglais est fortement représenté par des secteurs de type «Value» (Energie, Finance et Matériaux) et pourrait continuer à profiter de la rotation sectorielle. Le marché anglais est concentré sur des secteurs propices à la reprise Répartition sectorielle UK, en % Finance Consom. de base Soins de santé Industrie Matériaux Energie Consom. discr. Services de communication Services aux collectivités Immobilier IT 0 5 10 15 20 Répartition sectorielle UK, en % Source: Refinitiv Datastream, BCVs Les primes de risques restent faibles Au printemps 2020, les primes de risques, c'est-à-dire les intérêts supplémentaires que doivent payer les entreprises plus risquées par rapport aux pays sûrs, se sont écartées jusqu'à plus de 10%. Après que la Réserve fédérale amé- ricaine ait annoncé fin mars 2020 qu'elle soutiendra les entreprises en difficulté, les primes de risques ont rapidement chuté. Actuellement, ces dernières se négocient à des niveaux historiquement faibles mais restent toutefois attractives. Premièrement, ce segment est soutenu par les banques centrales. Deuxièmement, les rendements des entreprises de bonne qualité sont très peu attrayants. Finale- ment, en raison de leurs échéances courtes, les obligations haut rendements sont moins exposées aux hausses de taux d'intérêt. Les primes de risque crédit restent historiquement faibles Sociétés américaines, en % 12 10 8 6 4 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Crédit avec une bonne qualité (notation A) Crédit risqué (marché high yield) Crédit avec une très bonne qualité (notation AAA) Source: Refinitiv Datastream, BCVs La transition énergétique progresse Les «Megatrends» sont les tendances de fonds qui dessi- neront l'économie de demain. Il apparaît que la transition énergétique, la digitalisation et les évolutions démogra- phiques figurent sur le haut du tableau. Les énergies renouvelables gagnent des parts de marché de plus en plus rapidement. L'ambition des Etats d'évoluer vers un monde avec une empreinte carbone réduite se précise avec les accords de Paris et des contraintes réglementaires grandis- santes. De plus, d'importants plans d'investissements dans les infrastructures renouvelables ainsi que des subventions se concrétisent actuellement sur toute la planète. Les énergies renouvelables gagnent en part de marché rapidement Energie primaire provenant de sources renouvelables, depuis 1965, en % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017 UK USA Japon Allemagne Source: BP Statistical Review of World Energy, BCVs PRIVATE BANKING | ASSET MANAGEMENT 5 Attachments Original document

