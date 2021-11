Wallix Group : En phase d'accumulation 25/11/2021 | 11:41 Nicolas Chéron 25/11/2021 | 11:41 achat En cours

Cours d'entrée : 31.75€ | Objectif : 36.75€ | Stop : 29.3€ | Potentiel : 15.75% Les cours de l'action Wallix Group oscille horizontalement. Cette phase de distribution doit théoriquement laisser place à un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 36.75 €. Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 6.25 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Sous-secteur Logiciel d'entreprise Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. WALLIX GROUP 48.09% 203 ORACLE CORPORATION 44.66% 255 818 SAP SE 10.93% 157 057 SERVICENOW, INC. 17.96% 129 209 DOCUSIGN, INC. 9.52% 47 895 HUBSPOT, INC. 102.49% 37 930 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 34.62% 37 223 PAYCOM SOFTWARE, INC. 0.01% 26 232 TRIMBLE INC. 29.14% 21 644 RINGCENTRAL, INC. -41.31% 20 782 CERIDIAN HCM HOLDING INC. 5.70% 17 044

Données financières EUR USD CA 2021 26,5 M 29,7 M - Résultat net 2021 -2,45 M -2,75 M - Tréso. nette 2021 16,0 M 17,9 M - PER 2021 -73,7x Rendement 2021 - Capitalisation 182 M 203 M - VE / CA 2021 6,25x VE / CA 2022 4,55x Nbr Employés 208 Flottant 77,1% Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 30,95 € Objectif de cours Moyen 36,50 € Ecart / Objectif Moyen 17,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Noël de Galzain Chief Executive Officer Amaury Rosset Chief Financial & Administrative Officer Jacques Chatain Chairman-Supervisory Board Serge Adda Vice President-Products & Chief Technical Officer Didier Marc Robert Lesteven Chief Operations Officer