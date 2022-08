WALLIX : annonce son plan d'expansion en Amérique du Nord

WALLIX, société de cybersécurité nommée leader par Gartner, annonce la poursuite de son plan de croissance aux Etats-Unis avec deux recrutements stratégiques ➡ Rendez-vous au Gartner IAM Summit, à Las Vegas, du 22 au 24 août !

Paris, le 22 août - WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en solutions d'accès et d'identité, créateur de la solution unifiée WALLIX PAM4ALL, annonce aujourd'hui la poursuite de son plan de croissance en Amérique du Nord avec deux recrutements stratégiques. La société a recruté deux directeurs exécutifs basés aux États-Unis et poursuit le développement d'alliances stratégiques clés et la construction de nouveaux partenariats avec des revendeurs pour renforcer son modèle de vente « Channel First » sur le continent américain. Les nouveaux directeurs exécutifs, Walter Lewis, SVP Americas Sales, et Richard A Weeks, SVP Global Alliances & Americas Channels, ont pour objectif de développer le chiffre d'affaires et la présence de WALLIX sur le marché des Etats-Unis et du Canada.

« Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer que Walter et Richard ont rejoint l'équipe de WALLIX », a déclaré Didier Lesteven, Senior VP Sales Operations - Strategic Countries chez WALLIX. « L'arrivée de ces deux directeurs exécutifs nous aidera à réaliser notre objectif d'accroître notre chiffre d'affaires et notre présence sur le marché aux États-Unis et au Canada. Nous prévoyons de multiplier par 7,5 notre chiffre d'affaires à l'international d'ici à la fin de 2025, principalement grâce à notre expansion sur le continent américain. Leurs expériences en matière de vente, d'alliances et de Channel dans le domaine de la sécurisation des accès et des identités contribuera à la fois à notre crédibilité et à l'accélération de nos ventes. »

Walter Lewis est un directeur exécutif commercial expérimenté dans le domaine de la cybersécurité, qui a commencé sa carrière dans la gestion de projets techniques pour ensuite travailler chez des prestataires de services professionnels. Walter a eu de multiples expériences dans différents domaines de la cybersécurité : gestion des accès et des identités, gestion des menaces et des vulnérabilités, ainsi que la GRC : gouvernance, risques et conformité.

« Je suis honoré de rejoindre WALLIX à ce moment crucial pour aider à diriger notre expansion commerciale et marketing à travers les Etats-Unis et le Canada », a déclaré Walter Lewis, Senior VP Sales USA chez WALLIX. « Notre solution PAM4ALL, évolutive et unifiée, répond aux besoins de sécurisation des infrastructures informatiques, tout secteur confondu, y compris l'industrie, secteur particulièrement critique. PAM4ALL permet d'avoir une architecture de cybersécurité de type Zero Trust, en simplifiant les déploiements de la gestion des accès privilégiés (PAM), tout en offrant le Total Cost of Ownership (TCO) le plus bas du marché. Notre plan pour 2022 s'appuie sur de nouveaux partenariats avec des revendeurs clés et des fournisseurs de services gérés (MSP), le recrutement de commerciaux et l'extension de notre couverture géographique. »

Richard Weeks est un expert du Channel notamment dans la sécurisation des accès et des identités. Dans ces expériences passées, il est à l'origine de partenariats technologiques d'envergue et de la mise en place de programmes partenaires pour de très grandes entreprises. Richard a commencé sa carrière en tant qu'opérateur d'ordinateur central sécurisé dans l'armée de l'air américaine et a représenté des entreprises renommées spécialisées dans la gestion des accès et des identités au cours des vingt dernières années.

« C'est un privilège pour moi de rejoindre l'équipe de WALLIX et de contribuer à accroître la visibilité et la reconnaissance par le marché de la solution primée PAM4ALL au sein de nos alliances technologiques mondiales et de nos partenaires de distribution américains », a déclaré Richard Weeks, Senior VP Global Alliances & Americas Channels chez WALLIX. « J'ai la chance d'avoir pu travailler chez des pionniers du PAM et j'ai pu constater la croissance exponentielle du secteur de la sécurisation des accès et des identités, qui n'est pas près de s'arrêter. Compte tenu de la simplicité de notre produit et de sa facilité de déploiement, de notre leadership reconnu sur le marché européen du PAM, je suis certain que nous allons pouvoir étendre rapidement notre présence aux États-Unis et au Canada. »

Rendez-vous sur le Gartner IAM Summit :

A Las Vegas

Du 22 au 24 août

Stand n° 629

Ne manquez pas la prise de parole de Didier Lesteven et Richard A Weeks sur le thème : « Comment surmonter la complexité du PAM et réduire les coûts » le 24 août à 9h45.

Code de réduction : IAM17EDC

À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, nommé leader du Gartner® Magic Quadrant™ 2022 dans la catégorie Privileged Access Management (PAM). WALLIX PAM4ALL, la solution de gestion unifiée des privilèges, permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Elle garantit la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elle assure également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. WALLIX PAM4ALL a été reconnue comme la meilleure solution PAM du marché par le cabinet d'analyse américain Frost & Sullivan. WALLIX PAM4ALL est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 2000 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

