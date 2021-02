WALLIX : croissance de 23% des revenus en 2020

Wallix, éditeur européen de logiciels de cybersécurité, a enregistré un chiffre d'affaires de 20,1 millions d'euros en 2020, en croissance de 23%. Le groupe souligne la forte accélération de la croissance au second semestre (+33%) après un premier semestre freiné par la crise sanitaire (+10%). La trésorerie brute ressort à 23,2 millions au 31 décembre 2020 contre 29,3 millions au 31 décembre 2019. Le groupe a poursuivi ses investissements de croissance organique sur 2020 (effectif passé de 172 à 210 talents sur la période) et le déploiement commercial de ses nouvelles offres.



" Cette capacité financière donne au groupe la flexibilité nécessaire pour poursuivre son développement et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe " a expliqué Wallix.



Alors que le groupe anticipe la fin d'un cycle de ses investissements de croissance, Wallix devrait progressivement améliorer sa rentabilité opérationnelle et confirme son objectif d'atteindre la rentabilité d'exploitation au second semestre de l'exercice 2021.