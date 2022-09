WALLIX : et Nozomi Networks signent une alliance technologique pour renforcer la cybersécurité de l'industrie

Nozomi Networks permet aux plus grandes entreprises industrielles du monde - pétrolières, pharmaceutiques, minières, fournisseurs d'énergie - de connaitre immédiatement les risques cyber et les cybermenaces auxquels ils sont exposés, et offre détection et réponse aux incidents de sécurité.

WALLIXPAM4OT, solution unifiée de gestion des privilèges dédiée aux environnements industriels, s'intègre désormais avec les technologies de Nozomi Networks, offrant ainsi la traçabilité des actions réalisées sur les équipements connectés, l'analyse et la détection de comportements suspects en cas de cyberattaque.

En alliant leurs expertises, WALLIX et Nozomi Networks, offrent désormais aux entreprises industrielles un niveau de cybersécurité inégalé et garantissent ainsi la continuité d'activité, la résilience aux cyberattaques et le respect des exigences règlementaires en matière de protection des données.

Paris, 20 septembre 2022 - WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, et Nozomi Networks, le leader de la sécurité et de la visibilité OT et IoT, signent une alliance technologique pour renforcer la cybersécurité de l'industrie. Nozomi Networks accompagne les plus grandes entreprises pétrolières, pharmaceutiques, minières, fournisseurs d'énergie du monde dans la sécurisation de leur transformation numérique.

Avec la transformation numérique, les entreprises industrielles ont modernisé leur environnement de production et se sont équipées en divers machines et équipements connectés (IoT industriel). Ainsi, les technologies d'exploitation (OT) - matériel et logiciels pour contrôler des équipements industriels - font désormais partie du réseau informatique (IT) de l'entreprise industrielle.

Aujourd'hui, l'industrie accélère sa transformation numérique, afin de répondre à des enjeux de compétitivité, de développement durable et de traçabilité au regard du consommateur et des règlementations mondiales. Le secteur fait appel massivement aux technologies IT - internet des objets, services cloud, Big Data Analytics, blockchain, intelligence artificielle, cybersécurité - pour optimiser les coûts de production, les consommations énergétiques, les opérations de maintenance et s'inscrire dans une réduction drastique de son empreinte carbone.

Or, ces usages du numérique sont désormais autant de portes d'entrée potentielles pour les hackers qu'il faut donc sécuriser. En effet, une cyberattaque peut conduire à une paralysie partielle ou totale des activités. Avant de pouvoir sécuriser ces accès vulnérables, la 1ère étape consiste à savoir quels sont les équipements connectés sur le réseau informatique de l'entreprise industrielle.

Leader sur son marché, Nozomi Networks offre des solutions capables d'avoir une visibilité exceptionnelle du réseau, sans impacter l'activité des équipements. Aujourd'hui, les solutions Nozomi Networks sont en mesure de détecter plus de 74 millions d'appareils dans des milliers d'installations dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication, de l'exploitation minière, du transport, des services publics, de l'automatisation des bâtiments, des villes intelligentes et des infrastructures critiques. Ainsi, Nozomi Networks permet à ses clients de connaitre immédiatement les anomalies, les risques cyber et les cybermenaces auxquels ils sont exposés, et offre détection et réponse aux incidents de sécurité.

Après avoir établi la liste des équipements industriels connectés au réseau, il est impératif de sécuriser tous les accès numériques de ceux définis comme critiques. WALLIX PAM4OT, la solution unifiée de gestion des privilèges dédiée aux environnements industriels, s'intègre désormais avec les technologies de Nozomi Networks, offrant ainsi la traçabilité des actions réalisées sur les équipements connectés, l'analyse et la détection de comportements suspects en cas de cyberattaque. En alliant leurs expertises, WALLIX et Nozomi Networks, offrent désormais aux entreprises industrielles un niveau de cybersécurité inégalé. Ensemble, les deux leaders garantissent ainsi la continuité d'activité, la résilience aux cyberattaques et le respect des exigences règlementaires en matière de protection des données.

« Fonder une alliance technologique avec Nozomi Networks est apparu comme un choix évident. Nous développons des deux côtés des technologies qui permettent aux entreprises industrielles de mettre en place une architecture de cybersécurité Zero Trust qui visent à renforcer la cybersécurité du secteur, si vulnérable aux cyberattaques. Ensemble, nos deux plateformes offrent une puissance d'analyse et de détection inégalée des cybermenaces. » affirme Yoann Delomier, OT Team Leader chez WALLIX.

« Nous sommes ravis de nous associer à WALLIX pour offrir à nos clients industriels un niveau de sécurité avancé en matière de cybersécurité. Ainsi, nous sommes en mesure d'offrir une détection précoce des menaces et la gestion des vulnérabilités, sans perturber les activités de production. » déclare Phillip Page, Director of Business Development and Partner Technologies chez Nozomi Networks.

À PROPOS DE NOZOMI

Nozomi Networks accélère la transformation numérique en protégeant les infrastructures critiques, les organisations industrielles et gouvernementales du monde entier contre les cybermenaces. Notre solution offre une visibilité exceptionnelle des réseaux et des actifs, une détection des menaces et des informations pour les environnements OT et IoT. Les clients comptent sur nous pour minimiser les risques et la complexité tout en maximisant la résilience opérationnelle.

www.nozominetworks.com

À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques. WALLIX PAM4ALL, la solution de gestion unifiée des privilèges, permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Elle garantit la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elle assure également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. WALLIX PAM4ALL est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 2000 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

