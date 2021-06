WALLIX : SIGNE UN ACCORD DE DISTRIBUTION AVEC INFORCA ALGÉRIE

Inforca Algérie fait désormais partie du Business Partner Program, le réseau de distribution de WALLIX , aux côtés de ses 180 partenaires internationaux, et bénéficie ainsi d'un dispositif d'accompagnement riche.

Paris, 10 juin 2021 - WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités signe un accord de distribution avec Inforca, distributeur de matériels et solutions informatiques en Algérie.

WALLIX protège les identités et l'accès aux infrastructures informatiques, aux applications et aux données. Spécialisées dans la gestion des accès privilégiés, les solutions WALLIX garantissent la conformité aux dernières normes de sécurité informatique et protègent contre les cyberattaques, le vol et les fuites de données liées aux informations d'identification volées et aux privilèges élevés pour les actifs sensibles de l'entreprise.

« Les enjeux en matière de cyber sécurité sont devenus une préoccupation majeure pour les entreprises publiques ou privées algériennes, toutes tailles ou secteurs confondus. Notre réseau de revendeurs et intégrateurs exige donc les meilleures solutions adossées à un accompagnement technique de tous les instants. L'offre WALLIX répond parfaitement aux attentes de nos clients et vient compléter notre portfolio. Ce partenariat conforte notre position de distributeur de solutions à forte valeur ajoutée. » déclare Toufik Sator - DG Inforca Algérie.

D'après Kristine Kirchner, VP Channel EMEA chez WALLIX, « Le marché de la sécurité des identités et des accès est en pleine croissance, il présente une formidable opportunité de croissance pour nos partenaires. Grâce à la riche expertise d'Inforca, nous nous alignons avec un grand distributeur pour rendre nos solutions facilement accessibles aux entreprises Algériennes. »

Dans le cadre de cette collaboration, Inforca Algérie fournira des services de distribution à valeur ajoutée permettant de faciliter l'accès aux solutions de WALLIX grâce à son vaste réseau de partenaires de distribution dans la région. Le focus initial consistera à aider les revendeurs à bénéficier des solutions WALLIX, grâce à un programme complet de formation afin de renforcer la visibilité et la notoriété de la marque sur le marché.

Inforca Algérie fait désormais partie du Business Partner Program, le réseau de distribution de WALLIX, aux côtés de ses 180 partenaires internationaux, et bénéficie ainsi d'un dispositif riche permettant de monter en compétences dans la maîtrise des solutions WALLIX (WALLIX Academy, librairie documentaire, Portal), de maximiser la visibilité grâce à des opérations Marketing conjointes, avec à disposition un support disponible 24h/24 et 7j/7 (le Customer Success). En 2021, le Business Partner Program est un pilier du développement de WALLIX à l'international, il représente 739 personnes certifiées et 1300 clients, partout à travers le monde.

A PROPOS DE INFORCA

Après une dizaine d'années d'existence, Inforca est devenu le leader de la distribution de matériel et solutions informatiques en Algérie. Sa capacité d'adaptation aux changements du marché et sa maîtrise globale de la chaine logistique sont des atouts appréciés par des clients exigeants. Inforca a fait le choix d'orienter son offre business sur les solutions et services technologiques. L'entreprise est un partenaire fiable par son expérience, son équipe et sa capacité à fédérer un solide réseau d'intégrateurs sur l'ensemble du territoire national.

www.inforca-algerie.com

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1200 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com| info@wallix.com

CONTACTS PRESSE



COMMUNICATION CORPORATE

LEWIS

Maxence Godefroy / Grégory Alleaume

+33 (0)6 18 53 06 12 / +33 (0)7 77 00 56 52 / wallixfrance@teamlewis.com

COMMUNICATION FINANCIERE

ACTUS Finance & Communication

Relation Investisseurs - Olivier Lambert

+33 (0)1 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relation de presse -Nicolas Bouchez

+33 (0)1 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr