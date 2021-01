Paris, 19 janvier 2021



Fives a sélectionné la solution WALLIX Inside pour sécuriser la connexion de l'environnement de production fourni par sa filiale Fives CortX, experte dans la collecte, l'analyse et l'exploitation de données pour l'optimisation du pilotage industriel.

Grâce à WALLIX, Fives renforce sa démarche de développement de solutions « secured by design ».

Fives CortX embarquant WALLIX Inside permet aux industriels de capitaliser sur les données générées par les machines industrielles connectées, tout en garantissant leur protection.



Sécuriser les données de production, un enjeu majeur pour l'industrie 4.0

La cybersécurité est la clé d'une transition réussie vers l'industrie 4.0. Les données, au cœur de l'économie, sont très convoitées par les hackers, et l'Industrie n'est pas épargnée : espionnage industriel, chiffrement des données avec demande de rançon (rançongiciel)… Les industriels doivent accroître la protection de leurs données, en sécurisant leurs accès et en améliorant la cyber-résilience de leur outil de production pour garantir la continuité d'activité. En effet, une cyberattaque réussie peut mettre à l'arrêt la chaîne de production d'une usine, engendrant des pertes financières importantes et des dommages en termes d'image de marque.



WALLIX Inside, pour renforcer l'offre de Fives CortX

La solution IoT de Fives CortX, CortX Alchemy, permet de connecter l'environnement de production d'une usine à une série d'applications métiers et de collecter et analyser les données générées pour optimiser la productivité des systèmes industriels et en rationaliser la maintenance.

Consciente des attentes fortes de ses clients et dans une volonté d'améliorer continuellement la sécurisation des données et de ses solutions, Fives CortX a fait le choix de WALLIX Inside. Cette brique supplémentaire, développée par WALLIX un spécialiste de la cybersécurité, intégrée à la Gateway CortX garantit la collecte, l'exploitation et le partage des données des machines, en toute sécurité.



WALLIX Inside, la solution de cybersécurité « by design » de WALLIX

WALLIX Inside s'intègre "by design" dans les solutions des spécialistes de l'ingénierie industrielle, offrant ainsi à leurs clients toutes les technologies WALLIX de sécurisation des accès et des identités.

Avec WALLIX Inside, les industriels peuvent se concentrer sur leur métier, en toute sécurité. Ils sont en mesure de transformer les données générées par les machines industrielles connectées en véritable levier de performance, tout en garantissant leur protection. La collecte et l'analyse de ces données, qui se fait grâce à la Gateway de Fives CortX embarquant désormais WALLIX Inside, permettent aux industriels d'optimiser les coûts de production, la facture énergétique, la maintenance des sites, et facilite le travail sur les lignes de production.

Avec WALLIX Inside, WALLIX franchit un nouveau pas pour être toujours au plus près des besoins de la transformation numérique du secteur industriel. Les usines réussissent ainsi leur transition vers l'industrie 4.0, en toute sécurité. Elles sont en mesure de transformer les données générées par les machines industrielles connectées en véritable levier de performance, tout en garantissant leur protection.



« Fives propose des solutions flexibles et sur mesure visant à optimiser la production et la maintenance des sites industriels à travers la valorisation des données issues du terrain. L'Intelligence Artificielle est au cœur de nos systèmes et la cybersécurité au cœur de nos préoccupations. Ainsi nous veillons à sécuriser, par conception, les flux et les données. Avec la solution WALLIX Inside, nous intégrons les meilleures technologies au sein de nos solutions pour assurer un niveau de sécurité renforcé entre les machines connectées et notre Gateway IoT, permettant ainsi à nos clients de rentrer de plain-pied dans l'industrie 4.0. » explique David Zak, Président de Fives CortX.



« Notre collaboration avec Fives CortX s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large destiné à concevoir ensemble des solutions sécurisées by design pour l'industrie 4.0 et fondée sur une vision partagée : la transformation numérique réussie dans l'industrie passe par la confiance et donc par la sécurité. En équipant la Gateway Fives CortX de la technologie WALLIX Inside, nous contribuons à mettre en place des solutions connectées, sécurisées et packagées permettant aux industriels d'aborder le virage de l'industrie 4.0 en toute sérénité et dans le respect de la protection des données. » commente Didier Cohen, Chief Strategy Officer chez WALLIX.

A propos de Fives

Au sein de Fives, Fives CortX propose à ses clients des solutions sur mesure qui combinent intelligence artificielle, expertise de la donnée et connaissance des métiers de la machine et des procédés industriels.

Groupe d'ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de l'acier, de l'aéronautique, de la défense et de l'usinage de précision, de l'aluminium, de l'automobile et de l'industrie manufacturière, du ciment et des minéraux, de l'énergie, de la logistique et du verre.

Fives s'attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en permanence les besoins des industriels en termes de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect de l'environnement.

En 2019, Fives a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliards d'euros et comptait plus de 8 400 collaborateurs dans une trentaine de pays.

www.fivesgroup.com



A propos de WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1200 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com





Contact presse Fives Claire Mathieu-André

Responsable Communication Externe

Tél. +33 1 45 23 76 21

press@fivesgroup.com

Contact presse WALLIX Contacts Communication Financière WALLIX Agence MCC

Martine CAMILOTTI

Tél. +33 6 60 38 20 02

martine.camilotti@agencemcc.com ACTUS - Relations Investisseurs

Olivier LAMBERT

Tél. +33 1 53 67 36 33

wallix@actus.fr ACTUS - Relations Presse Finance

Nicolas BOUCHEZ

Tél. +33 1 53 67 36 74 nbouchez@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xZpxY5RtlGbIl2pvYpZrm2ZjmmdhmJSYbWLLx2dvYp6YmW9kmWljZ8WWZm9olWxq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67074-2021-01_fiveswallix_final_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews