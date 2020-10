Wallix Group : CHEZ WALLIX, LES COLLABORATEURS SONT HAPPY AT WORK !

WALLIX obtient l'accréditation HappyIndex®AtWork 2020, délivrée par ChooseMyCompany qui récompense le bien-être au travail

WALLIX reçoit la note de 4,37/5, attestant que la nouvelle stratégie RH mise en place depuis 2 ans pour soutenir le plan de développement Ambition 2021 porte ses fruits

Les résultats de cette enquête reflètent que, même pendant la crise sanitaire, WALLIX a su maintenir un lien fort avec ses collaborateurs



Paris, 22 octobre 2020 – WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès, intègre le classement 2020 HappyIndex®AtWork, réalisé par ChooseMyCompany, qui valorise les entreprises dans lesquelles les salariés sont heureux de travailler, et obtient la note de 4,37/5.

En 2018, WALLIX connait un tournant dans son histoire. La société initie le plan Ambition 2021 et lève 37M€. Les objectifs principaux de ce plan : une croissance rapide à deux chiffres et un développement à l'international pour couvrir, d'ici 2021, 80% des grands marchés de l'IT. Pour accompagner le plan Ambition 2021, WALLIX renforce sa stratégie RH. En effet, l'ouverture à l'international amène de nouveaux défis en matière de recrutement et de fédération des nouveaux collaborateurs. Il est nécessaire d'affirmer l'identité de marque de WALLIX, autant en interne qu'en externe, qui se matérialise par de nouveaux piliers :

Construire et fédérer autour des valeurs de l'entreprise : Audace, Esprit d'équipe, Engagement (événements, enrichissement du parcours d'intégration, nouveaux outils collaboratifs, etc.)

autour des valeurs de l'entreprise : Audace, Esprit d'équipe, Engagement (événements, enrichissement du parcours d'intégration, nouveaux outils collaboratifs, etc.) Garantir les trajectoires de carrière (mobilité interne, formations ou certifications)

les trajectoires de carrière (mobilité interne, formations ou certifications) S'engager sur des sujets sociétaux (parité homme/femme dans la cybersécurité, lutte contre le sexisme, etc.)

sur des sujets sociétaux (parité homme/femme dans la cybersécurité, lutte contre le sexisme, etc.) S'impliquer dans la filière cybersécurité (partenariats écoles)

Aujourd'hui, le plan Ambition 2021 arrive bientôt à terme. WALLIX compte 62% d'effectif en plus qu'il y a deux ans. L'enquête HappyIndex®AtWork est l'indicateur idéal pour mesurer le résultat des efforts fournis pour l'intégration et la motivation de ces nouveaux collaborateurs, autant en France qu'à l'international. De plus, post-confinement, c'est le moyen de s'assurer que WALLIX a su maintenir un lien fort avec ses collaborateurs, même pendant cette période difficile.



WALLIX obtient la note de 4,37/5 et des taux de satisfaction élevés :

92% des collaborateurs apprécient la qualité des relations humaines (accessibilité, sincérité, collaboration, etc.)

84% des collaborateurs sont fiers des produits

88% des collaborateurs sentent qu'on leur fait confiance

Cette édition 2020 de HappyIndex®AtWork consacre les entreprises qui, malgré les immenses challenges rencontrés cette année dus à la crise sanitaire, ont réussi à prendre soin de leurs salariés.



Delphine Schoffler, DRH, commente : « Les résultats de l'enquête HappyIndex®AtWork révèlent que les actions menées depuis 2 ans ont porté leurs fruits et ce, malgré la crise sanitaire que nous traversons et qui nous oblige à nous adapter. Nous avons réussi à partager notre culture dans ce tout nouvel environnement international et WALLIX continue à innover et à attirer de nouveaux talents. Cette enquête s'inscrit désormais dans une démarche pérenne que nous renouvellerons chaque année. »



RAPPEL DE LA MÉTHODE HAPPYINDEX®ATWORK

Le label HappyIndex®AtWork est le premier label employeur participatif qui récompense l'excellence dans le management et la motivation des salariés. Il se fonde sur les résultats d'une grande enquête européenne annuelle, élaborée par ChooseMyCompany, 100% participative, 100% digitale et 100% anonyme.

Au mois de juin 2020, les salariés de WALLIX ont évalué leur expérience personnelle dans leur environnement de travail. Ils ont répondu à un questionnaire de 18 questions selon 6 dimensions : le développement professionnel, l'environnement stimulant, le management, le salaire & la reconnaissance, la fierté et le plaisir.

L'accréditation au label pour chaque entreprise participante est attribuée par ChooseMyCompany en fonction de trois critères rigoureux :

• une note globale minimum de 3.81/5

• une recommandation > à 60%.

• une participation des effectifs > 50%.



A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la sécurisation des accès et des identités. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 200 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

www.wallix.com | info@wallix.com

