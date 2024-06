Paris, 6 juin 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce le descriptif de son programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 6 juin 2024.



Conformément aux dispositions (i) du règlement délégué n°2016/1052 complétant le règlement européen n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant notamment les conditions applicables aux programmes de rachat d'actions ainsi que (ii) des articles 241-1 et suivants du règlement général de l'AMF, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société, autorisé par l'assemblée générale du 6 juin 2024.

Nombre de titres de capital détenus par la Société à la date du 3 juin (post clôture) 2024 :

Nombre d'actions propres détenues de manière directe et indirecte par la Société : 84.190 représentant 1,29 % du capital de la Société.

Nouveau programme de rachat d'actions

Autorisation du programme : assemblée générale du 6 juin 2024

Titres concernés : actions ordinaires

Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10 % du capital (soit 654.563 actions), étant précisé que cette limite s'apprécie à la date des rachats afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l'objectif de liquidité.

La société ne pouvant détenir plus de 10 % de son capital, compte tenu du nombre d'actions déjà détenues s'élevant à 84.190 (soit 1,29 % du capital), le nombre maximum d'actions pouvant être achetées sera de 570.373 actions (soit 8,71 % du capital) sauf à céder les titres déjà détenus.

Prix maximum d'achat : 50 euros

Montant maximal du programme : 32.728.150 euros

Modalités des rachats : les achats, cessions et transferts pourront être réalisés par tous moyens sur le marché ou de gré à gré, y compris par opérations sur blocs de titres, étant précisé que la résolution proposée au vote des actionnaires ne limite pas la part du programme pouvant être réalisée par achat de blocs de titres.

Ces opérations pourront être effectuées en période d'offre publique.

La société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.

Objectifs :

assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action WALLIX GROUP, par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation en vigueur,

conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,

assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,

assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,

procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 6 juin 2024 dans sa sixième résolution à caractère extraordinaire.

Ce programme de rachat serait également destiné à permettre à la Société d'opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la règlementation en vigueur, notamment afin de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des marchés financiers. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

Durée de programme : 18 mois à compter de l'assemblée générale du 6 juin 2024 soit jusqu'au 6 décembre 2025.

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels

La suite de solutions WALLIX est distribuée par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique. OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2023 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (72/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (47/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

