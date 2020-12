Wallix Group : PARUTION DE LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE WALLIX

Paris, 1er décembre 2020 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce la mise à disposition de sa Lettre aux actionnaires.

La Lettre aux actionnaires est consultable sur le site internet de WALLIX, www.wallix-bourse.com, rubrique Informations financières/documents financiers.



Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : " Nous sommes heureux de publier ce premier numéro de notre lettre aux actionnaires. Nous souhaitons faire de cet outil de communication un moyen d'échange régulier et riche en informations pour éclairer nos actionnaires sur la stratégie de la société, son actualité et rendre compte de l'avancement de nos projets. "



Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2020, le 11 février 2021



A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

Plus d'informations sur : www.wallix.com | info@wallix.com

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs

Olivier Lambert

Tel. +33 (0)1 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse Finance

Nicolas Bouchez

Tel. +33 (0)1 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66293-wallix_cp-mad-laa_dec2020.pdf

