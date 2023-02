Wallix Group : WALLIX : ACCELERATION DE LA CROISSANCE AU SECOND SEMESTRE 2022 ET HAUSSE SOUTENUE DES REVENUS RECURRENTS

Chiffre d'affaires hors Russie en hausse de +19% au second semestre et de +15% sur l'année ;

Nouveau record de chiffre d'affaires annuel à 25,2 M€, multiplié par 12 en 10 ans ;

Excellent dynamisme sur le segment des PME-ETI compensant l'attentisme conjoncturel des Grands comptes ;

Forte hausse des revenus annuels récurrents (+22%) qui atteignent 14,8 M€ à fin 2022 ;

Poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route du plan Unicorn 25 : enrichissement des offres SaaS et des solutions de cybersécurité industrielle, développement du leadership en Europe et de l'activité en Amérique de Nord.

Paris, 9 février 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), publie son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2022.

Données non auditées, en K€ 2021 2022 Variation France 13 951 16 008 +14,7% EMEA hors France 8 464 8 277 -2,2% EMEA hors France et hors Russie +14,4% Etats-Unis et reste du Monde 753 894 +18,7% Chiffre d'affaires consolidé 23 169 25 179 +8,7%





Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX GROUP, déclare : « Dans un environnement géopolitique toujours tendu, l'activité de WALLIX a clairement renoué avec une croissance dynamique sur le second semestre 2022, en hausse de 19% hors Russie. Au total, WALLIX délivre une croissance annuelle de 9% certes impactée par la conjoncture, mais tirée par le dynamisme des entreprises de taille intermédiaire sur tous nos marchés. Cette performance illustre la solidité du secteur de la cybersécurité porté par l'ouverture des systèmes d'information, le développement de la mobilité dans les organisations et l'interconnexion avec le monde des machines : l'OT. La menace permanente de la cybercriminalité ainsi que le renforcement réglementaire vont continuer à soutenir durablement l'investissement des entreprises. WALLIX est donc idéalement placée en ayant rejoint les leaders du secteur du "Privileged Access Management" (PAM), comme l'ont reconnu les principaux cabinets d'analystes KuppingerCole, Gartner ou Frost & Sullivan.

En 2022, nous avons réalisé les investissements nécessaires à la bonne exécution de notre plan stratégique Unicorn25, initialement prévus sur 2 ans. Le Groupe a ainsi posé les piliers de sa croissance future basée sur l'enrichissement de l'offre avec les lancements de WALLIX PAM4ALL, solution déjà reconnue parmi les meilleures solutions du PAM, et d'OT.security, sa solution dédiée à la cybersécurité industrielle, la consolidation de son positionnement européen, et le développement en Amérique du Nord.

L'essentiel des investissements ayant été réalisés, 2023 sera dédiée à la valorisation des actifs pour accélérer et atteindre la taille critique dans nos régions stratégiques. WALLIX US et nos offres de cybersécurité industrielle sont en place pour contribuer significativement à la croissance du Groupe. L'accélération en 2023 passera aussi par la consolidation de notre leadership en Europe Moyen Orient et Afrique, avec un nouveau programme d'accompagnement dédié aux partenaires pour équiper les entreprises et leurs sous-traitants dans les secteurs réglementés. Avec des solutions reconnues pour leur innovation et leur adaptabilité, l'expertise acquise sur les verticales métiers sensibles telles que l'Industrie, la Santé ou les MSP/MSSP, et en s'appuyant sur un réseau de partenaires solide et bien réparti, WALLIX est en excellente position pour continuer à prendre des parts de marché dans le monde, et accompagner en Europe, la mise en application de la directive NIS 2 dès 2024. »



Rebond significatif, comme annoncé, de l'activité au second semestre

La croissance de l'activité s'est accélérée au second semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% et de 19,2% hors Russie. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 25,2 M€, en progression de 8,7%. Hors activité réalisée avec la Russie (en baisse de 65% à 618 k€), le chiffre d'affaires annuel a progressé de +14,8%.

La dynamique est restée soutenue auprès des petites et moyennes entreprises avec une activité commerciale issue du réseau de partenaires en forte progression. Sur l'ensemble de l'année, le rythme d'acquisition de contrats est resté dynamique avec une hausse du nombre de contrats actifs de 20%, soit +382 contrats dont près de 70% acquis sur le second semestre. A fin décembre, le Groupe détenait un portefeuille de près de 2300 contrats actifs. A contrario, les grands comptes restent frileux et pénalisés par une pénurie de talents qui ralentit le déploiement de leurs projets en cybersécurité.

Evolution de l'activité par zone géographique :

La France a connu un rebond significatif de son activité sur le second semestre (+19,3% vs +11,9% au 1er semestre). Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires est en hausse de 14,7% à 16,0 M€. La dynamique commerciale reste très positive particulièrement dans les secteurs les plus sensibles comme la santé et l'industrie.

Le conflit russo-ukrainien a pesé sur l'activité du segment Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France qui affiche un repli de 2,2%, à 8,3 M€. Retraitée de l'impact de la Russie, la croissance s'est significativement accélérée au second semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de près de 27% (contre +3,5% au 1er semestre), soit une progression de 12% sur l'ensemble de l'année. Cette croissance est d'autant plus considérable que cette région connait une migration importante vers un modèle de souscription qui impacte mécaniquement le chiffre d'affaires reconnu comptablement à court terme en contrepartie d'une récurrence accrue de l'activité.

Dans la région Etats-Unis et reste du monde, WALLIX enregistre une croissance de 18,7% pour un chiffre d'affaires de 0,9 M€. Aux Etats-Unis, la croissance est inférieure au potentiel estimé du fait de l'arrivée tardive de certains talents. L'équipe est désormais en place pour poursuivre le développement du réseau de distribution et accompagner les partenaires afin d'optimiser l'activité commerciale.



Poursuite de la progression des revenus récurrents

Données non auditées, en K€ 2021 2022 Variation Licences[1] 10 467 9 751 -6,8% Maintenance & Abonnements[2] 11 147 13 790 +23,7% Services professionnels 1 554 1 638 +5,4% Chiffre d'affaires consolidé 23 169 25 179 +8,7% Revenu annuel récurrent (ARR) 12 180 14 820 +21,7% % du chiffre d'affaires consolidé 52,6% 58,9% +6,3 points



Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires généré par les contrats signés en mode souscription (licences et services managés) s'élève à 2,8 M€, en hausse de 46%. Parallèlement, les ventes de licences sont en baisse de 7%, reflétant la frilosité des grands comptes à investir mais aussi le succès de la migration des PME-ETI vers le modèle de souscription.

Au 31 décembre 2022, le revenu mensuel récurrent (MRR) ressort à 1,2 M€, en hausse de 21,7% par rapport au 31 décembre 2021, soit 14,8 M€ de revenus récurrents sur une base annuelle. WALLIX démarre ainsi l'année 2023 avec un niveau de revenus récurrents équivalent à 58,9% du chiffre d'affaires consolidé 2022. Un an plus tôt, ce taux était de 52,6%, soit une hausse de 6,3 points en 1 an.

Feuille de route 2023 : capitaliser sur les actifs en place

En quelques années seulement, WALLIX a réussi à se positionner parmi les leaders mondiaux de la gestion des accès à privilèges (PAM). Après avoir été désigné parmi les leaders du PAM par les prestigieux cabinets d'analystes KuppingerCole et Frost & Sullivan, 2022 marque l'entrée du Groupe dans la catégorie Leader PAM du Magic Quadrant de Gartner, l'un des cabinets d'analystes les plus reconnus au monde. 2022 constitue également la première année du plan stratégique Unicorn 25 durant laquelle les investissements nécessaires à sa bonne exécution ont été réalisés. WALLIX a enrichi son offre avec le lancement des solutions WALLIX PAM4ALL et OT.security et accéléré son développement commercial avec notamment son implantation aux Etats-Unis.

Ces jalons désormais posés, la feuille de route pour 2023 vise à optimiser les actifs existants et atteindre la taille critique dans les pays stratégiques tout en poursuivant l'enrichissement des solutions et l'innovation.

WALLIX poursuivra donc la consolidation de son leadership européen avec une priorité mise sur les petites et moyennes entreprises, sur les secteurs dits "essentiels" et sur les environnements industriels. Cette consolidation passera notamment par la valorisation de son réseau de plus de 300 partenaires en renforçant leur accompagnement afin de maximiser les ventes de son produit phare WALLIX PAM4ALL mais aussi en leur offrant la possibilité de monter en compétences sur la cybersécurité industrielle. WALLIX a également pour objectif de se positionner parmi les acteurs incontournables dans la mise en application de la directive NIS 2 attendue dès 2024. Cette directive constitue en effet un solide levier de croissance puisqu'elle obligera 150 000 entreprises et administrations publiques à renforcer leur cybersécurité, soit 10 fois plus que le nombre d'organisations visées par la directive NIS en application depuis 2018. La pertinence de l'expertise de WALLIX sur des verticales métiers clés (santé et industrie notamment) constitue un véritable atout pour bénéficier pleinement de l'accélération attendue de la croissance sur le marché de la cybersécurité en Europe.

En Amérique du Nord, le Groupe est aujourd'hui armé pour renouer avec une croissance significative en optimisant la performance de son réseau de partenaires. A fin 2023, l'Amérique du Nord devrait atteindre la taille critique et représenter 10% des prises de commandes, comparé à 3% sur l'exercice 2022.

L'innovation et l'enrichissement de l'offre font également partie intégrante de la feuille de route 2023 du Groupe. La priorité sera donnée à l'extension de l'offre SaaS autour de PAM4ALL pour répondre aux besoins du marché et capter une nouvelle clientèle mais aussi à l'amélioration des versions SaaS existantes pour maximiser la valeur client.

Dans le même temps, WALLIX renforcera son développement sur le marché de la cybersécurité industrielle. Avec la numérisation grandissante des environnements industriels impliquant des systèmes industriels de plus en plus connectés et de plus en plus ouverts, le nombre de cyberattaques industrielles a explosé avec des incidents majeurs tels que des arrêts de production engendrant des coûts significatifs. La sécurisation des systèmes opérationnels OT est donc un enjeu critique et accuse pourtant un retard certain par rapport à la sécurisation des sytèmes IT. Avec son offre OT.security lancée au second semestre 2022, Wallix est l'un des rares acteurs à avoir développé des solutions spécialement dédiées à l'environnement OT. En 2023, le Groupe travaillera sur l'enrichissement de ses solutions en intégrant des expertises complémentaires, soit par l'innovation soit par croissance externe. Le développement commercial de l'activité s'appuiera sur la puissance du réseau existant en assurant la montée en compétence des partenaires sur l'OT et sur le développement de partenariats avec des distributeurs, revendeurs ou intégrateurs spécialistes de l'OT. Les solutions dédiées à la cybersécurité industrielle devraient représenter 10% des prises de commandes globales à fin 2023 comparé à 5% sur l'exercice 2022.



Prochaine publication : Résultats annuels 2022, le 23 mars 2023





A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com



