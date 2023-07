Activité EMEA : croissance de près de +33%, hors Russie, avec une hausse significative des revenus récurrents mensuels ;

Enrichissement de l'offre : entrée sur le segment de la Gouvernance des Identités et des Accès avec l'acquisition de Kleverware et lancement de la version SaaS de WALLIX PAM4ALL ;

Segment OT : signature de plusieurs contrats Grands Comptes en Europe.

Paris, 20 juillet 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), publie son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre 2023.

Données non auditées, en K€ S1 2022 S1 2023 Variation Chiffre d'affaires consolidé 11 034 13 943 +26,4% Chiffre d'affaires consolidé hors Russie 10 671 13 791 +29,2%



Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX GROUP, déclare : « Le premier semestre 2023 marque un retour de WALLIX à l'hyper croissance organique conforme à notre plan stratégique et à nos ambitions. La dynamique commerciale est d'autant plus marquée dans nos pays historiques d'Europe Moyen Orient et Afrique hors Russie, en augmentation de +33%, en particulier auprès des entreprises de taille intermédiaire ainsi qu'avec la multiplication des grands projets dans le secteur industriel.

Le renforcement cette année de notre organisation commerciale crée une nouvelle dynamique dans le modèle de vente de la société en alignant les différents services autour d'objectifs communs, en ligne avec les partenaires revendeurs, intégrateurs et distributeurs, ce qui nous rend confiant dans notre capacité à nous démultiplier, pour maintenir le rythme à l'avenir.

Au cours du semestre, nous avons continué à enrichir notre offre en lançant SaaS Remote Access, la solution WALLIX PAM4ALL adaptée à la gestion sécurisée de la mobilité et des accès distants dans les entreprises. Nous avons également procédé à l'acquisition de Kleverware pour compléter notre offre, nous ouvrir le segment stratégique de la Gouvernance des Identités et des Accès et plus largement celui de la sécurité des Infrastructures Cloud. L'innovation reste en effet un moteur de la croissance de WALLIX.

Dans le contexte actuel, nous restons à l'écoute d'opportunités de croissance externe venant renforcer l'offre, les compétences ou le positionnement de WALLIX sur ses marchés cibles. La levée de fonds récente de plus de 10 M€ nous donne une flexibilité financière qui nous permettra de continuer d'accélérer notre développement sur les marchés porteurs de la cybersécurité et de renforcer notre capacité à accompagner la transformation du monde industriel encore peu équipé de protections Cyber et sur lequel nous voulons faire émerger des offres numériques WALLIX Inside. »



Accélération de l'activité au premier semestre

La croissance de l'activité de WALLIX s'est accélérée au premier semestre 2023 avec un chiffre d'affaires de 13,9 M€, en hausse de +26,4%, soit +29,2% hors Russie. Ce retour à des taux de croissance élevé se fait dans un contexte d'évolution du business model de la société vers un modèle de souscription qui garantit un flux de revenus récurrents et une meilleure visibilité financière à long terme.

Kleverware, consolidé depuis le 17 mai 2023, a contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 204 k€.

Sur l'ensemble du semestre, le rythme d'acquisition de clients est dynamique avec 225 contrats signés portant le nombre de contrats actifs à 2 525 au 30 juin 2023.

Il est porté par l'activité auprès des entreprises de taille moyenne avec une bonne dynamique venant du réseau de partenaires. Le semestre montre également une reprise de l'activité Grands Comptes particulièrement dans le domaine de la technologie opérationnelle (OT) en Europe, confirmant la pertinence de l'offre du Groupe, déjà saluée par les principaux analystes du marché Gartner et Kuppingercole, pour sécuriser les réseaux industriels dans les organisations des secteurs sensibles.

Evolution de l'activité par zone géographique :

L'activité en France s'est accélérée au 1er semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de +25,8% à 8,5 M€. Sur les 2 trimestres, la dynamique commerciale est très positive dans les secteurs sensibles comme la santé et l'industrie.

Le chiffre d'affaires de la région Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France a été extrêmement dynamique et s'élève à 5,1 M€. La région atteint un taux d'hyper croissance de +46,9% avec des records de progression atteints pour l'Italie, l'Espagne et le Benelux et une croissance toujours très solide dans la zone Moyen-Orient, Afrique.

La région Etats-Unis et reste du monde, encore peu significative pour le Groupe, ne représente que 2,8% du chiffre d'affaires du Groupe pour le moment, soit un chiffre d'affaires de 388 k€.



Poursuite de la progression des revenus récurrents

Données non auditées, en K€ S1 2022 S1 2023 Variation Revenu annuel récurrent (ARR) 13 464 16 987 +26,2%

Au 30 juin 2023, le revenu récurrent mensuel (MRR) ressort à 1,4 M€, en hausse de +26,2% par rapport au 30 juin 2022, soit 17,0 M€ de revenus récurrents sur une base annuelle.

Parallèlement, les ventes de licences affichent une hausse de +34,3% reflétant une bonne dynamique des investissements en cyber des entreprises pour faire face à l'expansion des déploiements de solutions cloud dans leurs organisations et les impératifs de conformité réglementaire.



Un premier semestre riche en développements

WALLIX a délivré un excellent premier semestre confirmant l'objectif d'accélération de la croissance organique pour 2023 annoncé par le Groupe lors de la publication de ses résultats annuels. La zone EMEA hors Russie, soit 96% de l'activité du Groupe, retourne à des taux d'hyper croissance (+33%) avec un développement significatif des revenus récurrents ce qui donne une visibilité de plus en plus forte sur l'activité future.

Conformément à sa stratégie, le Groupe poursuit l'enrichissement de son offre, ce qui s'est concrétisé par deux opérations majeures : l'entrée sur le segment de la Gouvernance des Identités et des Accès avec l'acquisition de Kleverware et le lancement de l'offre SaaS Remote Access.

Avec Kleverware, spécialiste de la gouvernance des accès et des identités numériques, WALLIX renforce son offre sur le marché en plein essor de la cybersécurité des infrastructures Cloud. Cette opération est stratégique puisqu'elle donne à WALLIX accès à la technologie CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management), norme émergente pour la gestion des accès et l'application du principe de moindre privilège au sein des infrastructures Cloud. Ce développement constitue un levier de croissance significatif dans la mesure où il adresse le marché des services cloud estimé à 600 milliards de dollars et en croissance de 20% par an.

L'offre SaaS Remote Access a été lancée au second trimestre 2023. Il s'agit de la version SaaS de la solution WALLIX PAM4ALL qui a déjà fait l'objet d'un co-développement avec Axians (VINCI Energies), partenaire stratégique de l'éditeur, avec le lancement de l'offre WaaSA - Wallix as a Service by Axians. WaaSA opère dans les centres de données d'Axians en France. Elle répond aux besoins internes du Groupe Vinci Energie en sécurisation des accès digitaux, ainsi qu'aux besoins des Opérateurs de Services Essentiels, en majorité clients d'Axians, qui ont pour obligation de mettre en place des solutions souveraines de sécurisation et de traçabilité de tous les accès d'ici 2024 dans le cadre de la Directive NIS2.

Le segment des technologies opérationnelles, l'OT, est un vecteur de croissance pour le Groupe qui s'y est positionné avec OT.security lancée en 2022. Le premier semestre a été dynamique avec la signature de nombreux contrats significatifs dans ce domaine en Europe. A titre d'exemple, WALLIX a signé un contrat avec l'un des plus grands producteurs et distributeurs d'électroménager et de téléviseurs au monde visant à sécuriser l'accès à distance par des fournisseurs tiers à ses systèmes OT dans ses usines situées en Italie. Le Groupe a également été retenu par la société allemande Viastore, fournisseur international de systèmes de logistiques utilisés dans plus de 3 000 centres de distribution dans le monde, afin de permettre un accès sécurisé à ses systèmes à ses clients.

WALLIX a prévu de continuer à faire évoluer et enrichir ses solutions en ajoutant des briques technologiques complémentaires et en développant les expertises pour assurer sa croissance future, aussi bien par croissance organique que par des opérations ciblées de croissance externe grâce à la levée de fonds récente de plus de 10,5 M€.

WALLIX réitère ainsi son ambition de poursuivre sa dynamique de croissance, pour créer un Champion Européen de la Cybersécurité, et atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2023, le 12 octobre 2023

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences règlementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

ANNEXES

Chiffre d'affaires par zone géographique

Données non auditées, en K€ S1 2022 S1 2023 Variation France 6 737 8 479 +25,8% EMEA hors France 3 716 5 076 +36,6% EMEA hors France et hors Russie 3 353 4 924 +46,9% Etats-Unis et reste du Monde 581 388 -33,1% Chiffre d'affaires consolidé 11 034 13 943 +26,4% Chiffre d'affaires consolidé hors Russie 10 671 13 791 +29,2%

Chiffre d'affaires par activité

Données non auditées, en K€ S1 2022 S1 2023 Variation Licences[1] 3 622 4 863 +34,3% Maintenance & Abonnements[2] 6 600 8 200 +24,2% Services professionnels 813 880 +8,3% Chiffre d'affaires consolidé 11 034 13 943 +26,4% Revenu annuel récurrent (ARR) 13 464 16 987 +26,2%

[1] incluant la vente de matériel

[2] Incluant les Services managés

