Paris, 19 janvier 2023 – WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, obtient pour la 3ème année consécutive la plus haute distinction - "Overall Leader" - du rapport Leadership Compass 2022 réalisé par le cabinet d'analystes KuppingerCole, qui classe les acteurs mondiaux du PAM (Privileged Access Management).

Chaque année, KuppingerCole réalise son rapport : le Leadership Compass. Il a pour objectif de fournir aux entreprises une vue d'ensemble des différents éditeurs de solutions informatiques existants, par domaine, et d'identifier quels sont les leaders. Ainsi, le Leadership Compass est un véritable outil d'aide à la décision d'achat.

Le Leadership Compass classe les éditeurs parmi 4 catégories :

Market Leaders : pour les éditeurs qui disposent d'une large base de clientèle mondiale et d'un solide réseau de partenaires pour vendre leurs solutions ;

Product Leaders : pour les éditeurs qui ont des produits de pointe, matures, qui répondent dans une large mesure aux attentes des analystes de KuppingerCole ;

Innovation Leaders : pour les éditeurs qui stimulent l'innovation dans leur domaine en fournissant les fonctionnalités les plus innovantes et prometteuses du marché ;

Overall Leaders : pour les éditeurs qui, suite à une évaluation combinée des 3 précédentes catégories, obtiennent un résultat global au-dessus de la moyenne et dominent ainsi le marché.

WALLIX PAM4ALL, une solution complète, solide, pour tous les secteurs, avec une expertise forte de l'industrie

Dans le cadre de sa stratégie de développement "Le PAM pour tous", WALLIX a lancé l'an dernier WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée regroupant toutes les technologies de WALLIX, permettant de sécuriser tous les accès et identités numériques des organisations - humains ou machines - selon le principe du moindre privilège.

Cette stratégie obtient aujourd'hui la reconnaissance de KuppingerCole qui considère que WALLIX PAM4ALL est une solution complète et performante, avec de nombreuses fonctionnalités, grâce à la combinaison des technologies de :

Gestion des sessions ;

Gestion des mots de passe (humains, machines et applications) ;

Authentification multifactorielle (MFA) ;

Gestion des accès distants ;

Gestion de l'élévation et délégation de privilèges (PEDM).

KuppingerCole souligne également la capacité d'innovation de WALLIX en enrichissant ses technologies chaque année pour proposer une solution continuellement à l'état de l'art en matière de sécurisation et des accès et des identités numériques.

Enfin, KuppingerCole reconnait que WALLIX PAM4ALL est une solution qui a été éprouvée par des organisations du monde entier, tous secteurs confondus et notamment par l'industrie, un des secteurs les plus critiques aujourd'hui. La cybersécurité industrielle est en effet au cœur du savoir-faire de WALLIX. Cette expertise spécifique s'illustre au travers de sa marque OT.security by WALLIX.

Ainsi, WALLIX PAM4ALL a obtenu des évaluations quasi maximales selon les critères : sécurité, fonctionnalités, interopérabilité, facilité d'usage et déploiement, positionnant WALLIX en Overall Leader du Leadership Compass 2022.

« L'approche "le PAM pour tous", avec la solution WALLIX PAM4ALL, est en adéquation avec les besoins actuels du marché en matière de sécurisation des accès et des identités numériques. De plus, grâce à la capacité d'innovation de WALLIX, PAM4ALL dispose désormais de fonctionnalités très avancées, offrant ainsi une solution vraiment compétitive, qui doit sérieusement être étudiée par les entreprises. » extrait du rapport Leader Compass 2022 de KuppingerCole.

"La reconnaissance de KuppingerCole, s'ajoutant à celle de Quadrant Knowledge Solutions, de Frost & Sullivan et du Gartner, prouve la pertinence et l'efficacité de notre stratégie tant du point de vue organisationnel que technologique. Cela reflète également notre rôle de partenaire mondial de confiance pour tous les secteurs et notamment l'industrie. Notre approche unique combine les meilleures solutions logicielles de leur catégorie avec des fonctionnalités complètes conçues pour les besoins spécifiques des organisations et une expérience client inégalée." affirme Edwige Brossard, Directrice Produit & Marketing de WALLIX.

Consultez le rapport complet de KuppingerCole : https://www.wallix.com/fr/reports/wallix_kuppingercole_compass

© 2023 ActusNews