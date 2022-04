Wallix Group : WALLIX PAM4ALL : SÉCURISER TOUS LES ACCÈS NUMÉRIQUES, UN ENJEU VITAL POUR LES ORGANISATIONS

Dans un contexte où les usages numériques sont exponentiels et la cybercriminalité est considérée comme la 3e économie mondiale, le besoin en sécurisation des accès aux infrastructures informatiques des organisations et aux données sensibles n'a jamais été aussi fort.

La sécurisation de tous les accès informatiques permet aux organisations de rester agiles (mobilité des collaborateurs), tout en garantissant la continuité d'activité et le respect des exigences règlementaires. Elle rend les données accessibles à tous à des fins d'innovation et de compétitivité.

Pour répondre à ces enjeux, WALLIX a développé une vision, le "PAM pour tous", et propose WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée regroupant toutes les technologies de WALLIX pour sécuriser tous les accès des utilisateurs - humains ou machines - d'une organisation, selon le principe du moindre privilège.



Paris, 14 avril 2022 – Pour répondre aux nouveaux enjeux du numérique, WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, a développé une vision, le "PAM pour tous", lui permettant d'offrir à ses clients la promesse d'une transformation numérique sécurisée, pour tous. Afin de concrétiser cette vision, WALLIX propose désormais WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée regroupant toutes les technologies de WALLIX, qui va au-delà de la sécurisation des comptes à privilèges et sécurise, selon le principe du moindre privilège, l'ensemble des utilisateurs à risque et des postes de travail d'une organisation.



Les nouveaux enjeux du numérique

Le besoin en sécurisation des accès aux données des organisations n'a jamais été aussi important. Avec la pandémie, notre monde connait une accélération de sa transformation numérique (standardisation du télétravail, massification des services cloud, forte croissance du nombre de terminaux mobiles…). Ces nouveaux usages qui ont permis la continuité d'activité de nos organisations pendant ces longs mois de confinement, multiplient considérablement les points d'accès à l'infrastructure informatique des organisations. Autant de nouvelles portes d'entrée potentielles pour les hackers qu'il faut d'urgence sécuriser, pour protéger les données. Le bilan de 2021 est sans équivoque : 40 milliards de données personnelles ont été piratées, soit une hausse de 78% par rapport à 2020[1].

Ce bilan va s'alourdir car le cybercrime s'industrialise augmentant ainsi considérablement le risque cyber qui pèse sur notre économie. Désormais, les organisations de hackers fonctionnent comme des entreprises. La cybercriminalité est considérée comme la 3ème économie mondiale. En 2021, son coût mondial est évalué à 6 000 milliards de dollars et on l'estime à 10 500 milliards de dollars d'ici 2025, contre 3 000 milliards de dollars en 2015[2]. Ce coût comprend les dommages et la destruction de données personnelles et/ou financières, le vol d'argent, la perte de productivité, le détournement de fonds, la fraude mais aussi le vol de propriété intellectuelle et l'atteinte à la réputation. Il faut également compter les coûts induits par la perturbation de l'activité de l'organisation et ceci parfois sur une longue période après l'attaque et, enfin, les investissements nécessaires à la restauration des données et systèmes piratés.

Nous vivons dans un changement de paradigme où la sécurité périmétrique n'existe plus, où utilisateurs – humains ou machines – sont de plus en plus mobiles et doivent accéder aux données des organisations, en tout temps, en tout lieu. Les données elles-mêmes deviennent volatiles (stockage cloud, solutions SaaS, automatisation…) dans le but de maîtriser les coûts et de gagner en agilité. Cela concerne tous les secteurs, notamment les plus critiques comme la santé, l'industrie, l'assurance ou les services publics, qui ont besoin de sécuriser d'urgence tous ces accès, pour garantir la continuité d'activité, en respectant les exigences règlementaires en matière de gestion des risques et de protection des données. La donnée doit rester accessible à tous, pour continuer à innover et assurer ainsi la compétitivité économique.



La réponse : WALLIX PAM4ALL

Dans le contexte actuel, il est urgent pour les organisations de sécuriser leurs accès informatiques et pas uniquement les comptes les plus sensibles (comptes à privilèges). WALLIX PAM4ALL est une solution unifiée regroupant toutes les technologies de WALLIX, qui va au-delà de la sécurisation des comptes à privilèges et sécurise, selon le principe du moindre privilège, les accès de l'ensemble des utilisateurs, et leurs postes de travail, pour éviter la contamination par malware ou ransomware. Les utilisateurs ont tous des privilèges, à un moment donné, dans leurs fonctions quotidiennes, pour accéder à certaines ressources numériques de l'organisation. L'enjeu est de donner l'accès au bon moment, au bon niveau de privilège, pour exécuter la tâche attendue, quel que soit l'endroit où l'utilisateur se trouve, dans ou hors de l'entreprise.

WALLIX PAM4ALL donne le contrôle et la visibilité des accès :

De tous les utilisateurs : salariés, fournisseurs, partenaires, humains ou machines…

: salariés, fournisseurs, partenaires, humains ou machines… Pour toutes les sessions

Sur tous les actifs stratégiques de l'entreprise

Sur tous les terminaux de l'entreprise



Pour ce faire, WALLIX PAM4ALL réunit les technologies WALLIX en une solution :

L'Authentification Multi-Facteurs (MFA) :

Pour neutraliser les risques associés aux identifiants compromis

La gestion des accès distants :

Pour activer l'accès à distance des fournisseurs, des employés ou des tiers mainteneurs

La gestion des sessions :

Pour surveiller, tracer et auditer les sessions

La gestion des mots de passe :

Pour la sécurisation et la rotation des mots de passe et des clés, et la suppression des mots de passe en dur

La gestion du moindre privilège :

Pour accorder les droits d'accès nécessaires au bon utilisateur et au bon moment, et stopper ainsi la propagation des logiciels malveillants en bloquant les mouvements latéraux et verticaux dans le réseau.



"WALLIX PAM4ALL c'est la promesse d'une transformation numérique sécurisée pour toutes les organisations, dans un contexte digital en pleine mutation. Avec PAM4ALL, nos clients ont le moyen de mettre en place rapidement une architecture Zero Trust grâce à l'authentification forte des utilisateurs, au contrôle d'accès adapté à chaque usager (humain ou machine), au bon moment (Just-in-Time), et d'intégrer la traçabilité dans le SI. C'est la possibilité d'avoir une vision dynamique de l'activité sur son réseau et de se protéger des menaces avancées, et notamment les logiciels malveillants. WALLIX PAM4ALL est évolutif pour répondre aux nombreux défis de nos clients comme par exemple la sécurité des comptes utilisateurs, des clés et des certificats nécessaires à l'automatisation et aux pratiques DevOps. Nous offrons ainsi la capacité de sécuriser les environnements DevOps quelque soit le type de plateforme d'automatisation utilisée, sans exposition en clair des identifiants. Notre offre permet ainsi de maintenir l'agilité attendue par les équipes de développement tout en permettant aux administrateurs IT d'appliquer les politiques de contrôle d'accès de l'entreprise, avec les niveaux de privilèges requis. PAM4ALL est enfin un moyen efficace et simple d'appliquer les meilleures pratiques de rotation de mots de passe, sans crainte de rupture ou d'interruption des process." explique Edwige Brossard, Directrice Produit & Marketing chez WALLIX.



