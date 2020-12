Wallix Group : WALLIX REMPORTE LE PRIX DE " LA MEILLEURE SOLUTION DE SÉCURISATION ET DE GESTION DES ACCÈS DISTANTS " AUX COMPUTING SECURITY AWARDS

Paris, le 16 décembre



Avec la crise sanitaire, l'arrivée du confinement et du télétravail, les enjeux de protection des données n'ont jamais été aussi fort. La donnée, nouvel or noir de notre économie, déjà tant convoitée par les hackers en temps normal, a été particulièrement vulnérable avec la mise en place en urgence du télétravail. L'utilisation de terminaux personnels non sécurisés (ordinateurs portables, smartphones, tablettes…) sont autant de portes d'entrée pour les hackers. Seule solution pour se prémunir des cyberattaques : sécuriser les accès aux données et les identités numériques des utilisateurs. Pendant cette période, WALLIX, expert en solution de sécurisation des accès et des identités, a mis toutes ses compétences au service des entreprises pour les accompagner dans la sécurisation du télétravail (collaborateurs) mais aussi de tous leurs accès distants (partenaires, prestataires…).



Chaque année, Computing Security, magazine incontournable du paysage de la cybersécurité du Royaume Uni, organise sa prestigieuse cérémonie des Computing Security Awards, qui récompense les meilleures solutions de cybersécurité du marché. À cette occasion, WALLIX Bastion, la solution phare du portefeuille de solutions unifiées pour la sécurisation des accès et des identités de WALLIX, remporte l'award de la « meilleure solution de sécurisation et de gestion des accès distants ». Cet award est issu du vote de l'audience du magazine Computing Security, composée majoritairement de décideurs, de DSI et de RSSI, et de l'équipe éditoriale.



WALLIX Bastion permet de gérer et de sécuriser les accès à distance des collaborateurs et des prestataires externes au système d'information, véritable priorité pour le maintien de l'activité des entreprises en période de confinement. La solution a été reconnue pour la facilité et la rapidité de son déploiement et la prise en main facile de l'outil, sa capacité à garantir la continuité d'activité et la résilience aux cyberattaques, tout en assurant la mise en conformité réglementaire.



« Recevoir cet award est pour nous un véritable gage de reconnaissance de la part de notre écosystème. Nous avons prouvé une fois de plus notre position d'expert de la sécurisation des accès et des identités et, surtout, cela nous positionne comme acteur européen du numérique de confiance : grâce à WALLIX, les entreprises reprennent le contrôle de leurs données, en tout temps, en tout lieu. » déclare Serge Adda, VP Product chez WALLIX.



A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la sécurisation des accès et des identités. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 200 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

